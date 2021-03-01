Вызов для правительства: антикризисные меры и структурная модернизация

Владимир Мау (Фото: предоставлено пресс-службой РАНХиГС)

Вот уже год мы живем с коронакризисом. За это время наша страна вместе со всем миром прошла важный путь в осознании природы этого вызова и выработке мер противодействия ему — мер медицинских, экономических, социальных. Впервые за многие десятилетия мир столкнулся не с экономическим кризисом, а, по сути, с природным катаклизмом, который имел, впрочем, очень серьезные экономические последствия. Пандемия привела к комбинации внутренних и внешних шоков, которые затронули одновременно и потребительский спрос, и предложение товаров и услуг, что привело к столь значимым последствиям для экономики и общества.

Итоги прошедшего года борьбы с этим уникальным кризисом обсуждались на встрече Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Оперативные и жесткие ограничительные и санитарно-эпидемиологические меры, введенные в России в 2020 году, позволили существенно замедлить распространение новой коронавирусной инфекции.

Комплексный подход по поддержке экономики и населения стал основой борьбы с социально-экономическими последствиями кризиса. Правительство России последовательно приняло три антикризисных пакета мер поддержки общим объемом 4,6% ВВП, адресованных населению и бизнесу. Это был беспрецедентно большой набор решений, что, впрочем, вполне соответствовало масштабу проблемы. Перечислим только некоторые из них: кредиты для бизнеса на выплату зарплат сотрудникам; прямая финансовая помощь бизнесу; отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей; программа помощи доступа к кредитам для МСП; отсрочка и освобождение от арендных платежей; снижение административной нагрузки; снижение непроизводственных издержек бизнеса; поддержка системообразующих предприятий. Центральное положение занимали меры по поддержке доходов населения и занятости. Среди наиболее значительных с точки зрения финансирования мер можно отметить налоговые льготы и льготное кредитование компаний при условии сохранения занятости.

В кратчайшие сроки был разработан «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». Его приоритетами стали адресная поддержка населения, в первую очередь семей с детьми, а также помощь малому и среднему бизнесу.