Вызов для правительства: антикризисные меры и структурная модернизация

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 12:02 «Детский мир» планирует направить на дивиденды 100% прибыли за IV квартал Инвестиции, 11:58 Саркисян получил от Пашиняна повторное предложение уволить главу Генштаба Политика, 11:55 Не лгите клиенту и не бойтесь его потревожить: основы стратегии продаж Pro, 11:51 В FIS отреагировали на поведение Большунова после командного спринта ЧМ Спорт, 11:42 Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД Политика, 11:40 Новое время, акции и лоты: что меняется на биржах России с 1 марта Инвестиции, 11:35 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 11:32 Горбачев предложил отказаться от политических игр для победы над COVID-19 Политика, 11:23 Курс биткоина с началом весны вырос на $3,5 тыс. Крипто, 11:22 Почему не всем компаниям нужен бренд и когда он приносит прибыль Pro, 11:20 В Крыму сняли запрет на корпоративы и ослабили меры для кинотеатров Общество, 11:15 Вызов для правительства: антикризисные меры и структурная модернизация Дискуссионный клуб, 11:13 Москва первой из регионов России выпустит «зеленые» облигации Инвестиции, 11:11
Дискуссионный клуб ,  
0 
Владимир Мау

Вызов для правительства: антикризисные меры и структурная модернизация

Владимир Мау
Владимир Мау (Фото: предоставлено пресс-службой РАНХиГС)

Вот уже год мы живем с коронакризисом. За это время наша страна вместе со всем миром прошла важный путь в осознании природы этого вызова и выработке мер противодействия ему — мер медицинских, экономических, социальных. Впервые за многие десятилетия мир столкнулся не с экономическим кризисом, а, по сути, с природным катаклизмом, который имел, впрочем, очень серьезные экономические последствия. Пандемия привела к комбинации внутренних и внешних шоков, которые затронули одновременно и потребительский спрос, и предложение товаров и услуг, что привело к столь значимым последствиям для экономики и общества.

Итоги прошедшего года борьбы с этим уникальным кризисом обсуждались на встрече Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Оперативные и жесткие ограничительные и санитарно-эпидемиологические меры, введенные в России в 2020 году, позволили существенно замедлить распространение новой коронавирусной инфекции.

Комплексный подход по поддержке экономики и населения стал основой борьбы с социально-экономическими последствиями кризиса. Правительство России последовательно приняло три антикризисных пакета мер поддержки общим объемом 4,6% ВВП, адресованных населению и бизнесу. Это был беспрецедентно большой набор решений, что, впрочем, вполне соответствовало масштабу проблемы. Перечислим только некоторые из них: кредиты для бизнеса на выплату зарплат сотрудникам; прямая финансовая помощь бизнесу; отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей; программа помощи доступа к кредитам для МСП; отсрочка и освобождение от арендных платежей; снижение административной нагрузки; снижение непроизводственных издержек бизнеса; поддержка системообразующих предприятий. Центральное положение занимали меры по поддержке доходов населения и занятости. Среди наиболее значительных с точки зрения финансирования мер можно отметить налоговые льготы и льготное кредитование компаний при условии сохранения занятости.

В кратчайшие сроки был разработан «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». Его приоритетами стали адресная поддержка населения, в первую очередь семей с детьми, а также помощь малому и среднему бизнесу.

Целью Общенационального плана является выход на траекторию устойчивого развития и реализация национальных целей. План, рассчитанный до конца 2021 года, должен обеспечить рост реальных доходов населения и снижение безработицы до уровня не более 5%.

Важной задачей любого правительства является сочетание антикризисных мер с реализацией задач структурной модернизации. В настоящее время это тем более важно, а, например, глобальный кризис 2008–2009 годов не сопровождался структурными мерами. От него удалось тогда откупиться или благодаря накопленным резервам (как в России), или путем резкого наращивания госдолга (как в ЕС и США). Но структурный кризис нельзя отменить. Его можно только отсрочить. И сейчас эти задачи стоят перед правительством вновь.

Читайте на РБК Pro
Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Как не упустить ценного кандидата 45+ Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Правительство России, как представляется, в полной мере осознает этот вызов и намерено решать эти задачи. В настоящее время антикризисные меры органично совмещаются с системными, имеющими долгосрочное значение. Основываясь на опыте борьбы с последствиями кризиса 12-летней давности, правительство воспользовалось в какой-то мере ситуацией с кризисом 2020-го, чтобы запустить, ускорить и структурные реформы, которые, одновременно создавая задел на будущее, являлись и частью антикризисных программ поддержки занятости и бизнеса. Одновременно разрабатывается и долгосрочная (десятилетняя) стратегия развития страны.

Общенациональный план уже сейчас принес значимые результаты. Если, согласно майской версии прогноза Минэкономразвития России, по итогам 2020 года ожидалось падение ВВП на 4,8% (МВФ прогнозировал 6,6%), а обновленная в конце августа версия предусматривала уже 3,9%, то, по первым оценкам Росстата, снижение ВВП по факту составило 3,1%. То есть даже с учетом относительно невысокого по сравнению с другими странами объема поддержки экономики (по расчетам Минфина России и оценкам МВФ он составил около 4,6% ВВП с учетом косвенных мер), Россия прошла 2020 год лучше. Для сравнения: в Германии, где бюджетные антикризисные меры оцениваются в 39,1% ВВП, снижение реального ВВП по итогам 2020 года составило 5,4%, во Франции — 22,6% и 9% соответственно, в США — 18,6% и 3,4%, в Великобритании — 30,2% и 10%.

Более того, в конце 2020 года у нас уже наблюдалась положительная динамика в ряде ключевых отраслей: в обрабатывающей промышленности в декабре прирост составил 4,4% к декабрю прошлого года, в сельском хозяйстве — 1,5%, рост также был отмечен в пищевой, легкой промышленности, деревообработке, химии. В сельском хозяйстве прирост составил 1,5%. В декабре 2020 года уровень безработицы по методологии МОТ снизился до 5,9%. Важнейшую роль, безусловно, сыграли меры адресной поддержки семей с детьми, увеличение размера пособий по безработице, а также переход к новым принципам установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

В 2020 году льготные кредиты бизнесу при условии поддержки занятости позволили, по разным оценкам, сохранить от 5 млн до 6 млн рабочих мест. Решения, направленные на защиту и поощрение капиталовложений, станут драйвером инвестиционной активности в стране.

Реализация Общенационального плана проходит в три этапа. В настоящее время мероприятия направлены на обеспечение восстановительного роста экономики и доходов граждан, недопущение ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Затем будут реализованы задачи, нацеленные на активный рост экономики и устойчивый рост реальных доходов населения. Согласно текущим прогнозам, рост российской экономики в 2021 году ожидается на уровне 3% (МВФ) или 3,3% (Минэкономразвития России).

В заключении позволю себе парадокс, хотя и вполне очевидный. Отнюдь не экономические проблемы являются главными детерминантами экономического развития. Его устойчивость в огромной мере зависит от факторов неэкономических, прежде всего повышения уровня доверия в обществе. Из пандемии мы должны выйти с гораздо более высоким уровнем доверия, чем вошли в нее, и это будет залогом успешности решения социально-экономических проблем, которые стоят перед страной.

Об авторах
Владимир Мау Владимир Мау, ректор РАНХиГС
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Владимир Мау Дискуссионный клуб
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter