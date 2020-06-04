Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями

По словам ректора РАНХиГС, нынешний кризис лучше сравнивать с военным временем, так как в его основе нет экономических причин. Экономисты и бизнесмены отмечают, что выход из кризиса будет зависеть от действий властей

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Пандемию коронавируса можно сравнить с войной, так как сейчас Россия столкнулась с экономическими последствиями неэкономического кризиса, заявил на конференции «Сценарии выхода из COVID-кризиса», организованной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп»), ректор РАНХиГС Владимир Мау.

«Вирус — это фактически генштаб, про который мы ничего не знаем, есть врачи, которые сопротивляются, есть ученые, которые пытаются понять, как повлиять на его решение. Принципиально в основе всего этого лежит не экономическая логика. Дальнейшее развитие связано с тем, как будут решаться не экономические вопросы. Это наиболее уместная аналогия с войной, поскольку здесь есть проблема неприемлемого ущерба, есть традиционная для военных действий проблема соотношения между людскими и экономическими потерями. В какой мере можно идти на людские потери ради спасения экономики? Одно влияет на другое, это во многом экзистенциальный выбор», — сказал докладчик.

С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС. Построение новой системы может стать тем же, что было железнодорожное строительство для конца XIX века, которое вытянуло за собой другие отрасли. «Но мы не знаем эффективной модели развития здравоохранения», — предупредил Мау

Владелец АЕОН Роман Троценко высказал мнение, что общее влияние пандемии на Россию будет сохраняться еще 24–30 месяцев, и мир может столкнуться с еще одной волной инфекции по примеру распространения испанского гриппа в начале XX века. Это влияние будет неравномерным, так как вполне возможно, что найдутся страны, которые так и не вернутся на траекторию нормального развития.