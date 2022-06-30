В Турции выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Турции, сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа в Twitter.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Проведено динамическое наблюдение, других случаев не выявлено», — написал он, подчеркнув, что заболевание передается при тесном физическом контакте, а не воздушно-капельным путем.
Коджа не уточнил, в каком городе Турции был зарегистрирован случай заражения.
Оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки в мае этого года. Первой о случаях заражения сообщила Великобритания. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позже о случаях заражения сообщили и другие государства, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, США, Грузия, Южная Корея и другие.
В России пока заражений этим вирусом не регистрировали. В Роспотребнадзоре считают низкой вероятность завоза оспы обезьян.
В ВОЗ сочли, что эта вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ). По данным организации, по состоянию на 22 июня с начала года в 50 странах зарегистрировано 3413 случаев заражения.
По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое в основном встречается в странах Центральной и Западной Африки, где растут влажные тропические леса и обитают животные, обычно являющиеся переносчиками вируса. Иногда вирус выявляют в других странах у людей, прибывших из эндемичных по оспе обезьян регионов.
Впервые случаи заражения среди людей выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго (тогда — Заир). Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших этой оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.
У заболевших поднимается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в мышцах, кожная сыпь и головная боль. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, в отдельных случаях болезнь может проявиться на пятые сутки или спустя три недели.
Человек может заразиться вирусом при контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при долгом контакте с животным.