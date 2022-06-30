В Турции выявили первый случай оспы обезьян

Заражение обнаружили у 37-летнего пациента с иммунодефицитом, его изолировали. Среди тех, с кем контактировал заболевший, случаев заражения не обнаружили, сообщил глава турецкого Минздрава

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Турции, сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа в Twitter.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Проведено динамическое наблюдение, других случаев не выявлено», — написал он, подчеркнув, что заболевание передается при тесном физическом контакте, а не воздушно-капельным путем.

Коджа не уточнил, в каком городе Турции был зарегистрирован случай заражения.

Оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки в мае этого года. Первой о случаях заражения сообщила Великобритания. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позже о случаях заражения сообщили и другие государства, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, США, Грузия, Южная Корея и другие.

В России пока заражений этим вирусом не регистрировали. В Роспотребнадзоре считают низкой вероятность завоза оспы обезьян.

В ВОЗ сочли, что эта вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ). По данным организации, по состоянию на 22 июня с начала года в 50 странах зарегистрировано 3413 случаев заражения.

Читайте на РБК Pro Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Что важно знать о бизнесе в Казахстане и Узбекистане Что важно знать о бизнесе в Казахстане и Узбекистане Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Иностранные СМИ пишут о деглобализации. Что будет с мировой торговлей Иностранные СМИ пишут о деглобализации. Что будет с мировой торговлей Статьи Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции