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Общество ,  

В Турции выявили первый случай оспы обезьян

Заражение обнаружили у 37-летнего пациента с иммунодефицитом, его изолировали. Среди тех, с кем контактировал заболевший, случаев заражения не обнаружили, сообщил глава турецкого Минздрава
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Турции, сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа в Twitter.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции. Проведено динамическое наблюдение, других случаев не выявлено», — написал он, подчеркнув, что заболевание передается при тесном физическом контакте, а не воздушно-капельным путем.

Коджа не уточнил, в каком городе Турции был зарегистрирован случай заражения.

ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Общество
Фото:Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки в мае этого года. Первой о случаях заражения сообщила Великобритания. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позже о случаях заражения сообщили и другие государства, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, США, Грузия, Южная Корея и другие.

В России пока заражений этим вирусом не регистрировали. В Роспотребнадзоре считают низкой вероятность завоза оспы обезьян.

В ВОЗ сочли, что эта вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ). По данным организации, по состоянию на 22 июня с начала года в 50 странах зарегистрировано 3413 случаев заражения.

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По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое в основном встречается в странах Центральной и Западной Африки, где растут влажные тропические леса и обитают животные, обычно являющиеся переносчиками вируса. Иногда вирус выявляют в других странах у людей, прибывших из эндемичных по оспе обезьян регионов.

Впервые случаи заражения среди людей выявили в 1970 году в Демократической Республике Конго (тогда — Заир). Первые случаи за пределами Африки были зафиксированы в 2003 году в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших этой оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

У заболевших поднимается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в мышцах, кожная сыпь и головная боль. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, в отдельных случаях болезнь может проявиться на пятые сутки или спустя три недели.

Человек может заразиться вирусом при контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при долгом контакте с животным.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Оспа обезьян

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