Роспотребнадзор счел «крайне низким» риск завоза оспы обезьян в Россию
Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне мал, власти делают все, чтобы предотвратить проникновение заболевания на территорию страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», — сообщили в ведомстве.
Накануне, 7 мая, Национальная служба здравоохранения Великобритании выпустила предупреждение, где говорилось, что на территории королевства зарегистрировали случай заражения человека оспой обезьян: заболевание выявили у пациента, который недавно вернулся из Нигерии.
Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, его симптомы похожи на те, что наблюдаются у пациентов с натуральной оспой, но они проявляются в более легкой форме. Очаги распространения болезни иногда появляются в некоторых частях Африки.
Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, в отдельных случаях болезнь может проявиться на пятые сутки или спустя три недели. У заболевших поднимается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в мышцах, кожная сыпь и головная боль.
Человек может заразиться инфекцией при контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при долгом контакте с животным.
Специалисты Роспотребнадзора считают, что человек может заразиться оспой, съев мясо инфицированного животного, которое не прошло правильную термическую обработку. В Национальной службе здравоохранения Великобритании отметили, что вероятность передачи болезни между людьми очень мала. По информации ведомства, заражение может произойти только при тесном контакте с инфицированным человеком.