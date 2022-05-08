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Роспотребнадзор счел «крайне низким» риск завоза оспы обезьян в Россию

Власти принимают меры, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну, сообщили в ведомстве. Накануне оспу обезьян подтвердили у пациента, вернувшегося в Великобританию из Нигерии
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Риск завоза оспы обезьян в Россию крайне мал, власти делают все, чтобы предотвратить проникновение заболевания на территорию страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Риск завоза инфекции в Российскую Федерацию был и остается крайне низким. Принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Накануне, 7 мая, Национальная служба здравоохранения Великобритании выпустила предупреждение, где говорилось, что на территории королевства зарегистрировали случай заражения человека оспой обезьян: заболевание выявили у пациента, который недавно вернулся из Нигерии.

В Великобритании выявили случай редкой оспы обезьян
Общество
Фото:Justin Setterfield / Getty Images

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, его симптомы похожи на те, что наблюдаются у пациентов с натуральной оспой, но они проявляются в более легкой форме. Очаги распространения болезни иногда появляются в некоторых частях Африки.

Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, в отдельных случаях болезнь может проявиться на пятые сутки или спустя три недели. У заболевших поднимается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боли в мышцах, кожная сыпь и головная боль.

Человек может заразиться инфекцией при контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при долгом контакте с животным.

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Специалисты Роспотребнадзора считают, что человек может заразиться оспой, съев мясо инфицированного животного, которое не прошло правильную термическую обработку. В Национальной службе здравоохранения Великобритании отметили, что вероятность передачи болезни между людьми очень мала. По информации ведомства, заражение может произойти только при тесном контакте с инфицированным человеком.

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Татьяна Зыкина
заболевание обезьяны Роспотребнадзор
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В Великобритании выявили случай редкой оспы обезьян
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