В Южной Корее выявили первый случай заражения оспой обезьян

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Врачи подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в Южной Корее, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) на сайте.

Вирус нашли у корейца, который приехал 21 июня из Германии. Он рассказал, что за три дня до въезда у него начались головные боли, появились поражения кожи и другие симптомы. По прибытии в международный аэропорт Инчхон кореец обратился к специалистам, его поместили в карантинное помещение.

Тест показал положительный результат на оспу обезьян. Пациента перевели в медицинский центр и пролечили. Специалисты начали углубленное эпидемиологическое расследование.

Центр по контролю и профилактике заболеваний повысил уровень кризисной ситуации. С этого дня во всех городах начнет работать система экстренного карантина. Власти думают о проведении вакцинации для людей из группы риска.

Оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки в мае этого года. Первой о случаях заболевания сообщила Великобритания. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позже о случаях заражения сообщили и другие государства, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США и другие. России в их числе пока нет.

14 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация созовет заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян для глобального здравоохранения. ВОЗ подтвердила 1,6 тыс. случаев.

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