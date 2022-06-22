В Южной Корее выявили первый случай заражения оспой обезьян
Врачи подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в Южной Корее, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) на сайте.
Вирус нашли у корейца, который приехал 21 июня из Германии. Он рассказал, что за три дня до въезда у него начались головные боли, появились поражения кожи и другие симптомы. По прибытии в международный аэропорт Инчхон кореец обратился к специалистам, его поместили в карантинное помещение.
Тест показал положительный результат на оспу обезьян. Пациента перевели в медицинский центр и пролечили. Специалисты начали углубленное эпидемиологическое расследование.
Центр по контролю и профилактике заболеваний повысил уровень кризисной ситуации. С этого дня во всех городах начнет работать система экстренного карантина. Власти думают о проведении вакцинации для людей из группы риска.
Оспа обезьян начала распространяться за пределами Африки в мае этого года. Первой о случаях заболевания сообщила Великобритания. Вирус обнаружили у пассажира самолета из Нигерии. Позже о случаях заражения сообщили и другие государства, в том числе Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США и другие. России в их числе пока нет.
14 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация созовет заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян для глобального здравоохранения. ВОЗ подтвердила 1,6 тыс. случаев.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выделили в 1958 году в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США.
Специалисты ВОЗ идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.
Как отмечала ВОЗ, в основном этот вид оспы стали выявлять у гомосексуальных мужчин. Однако высокому риску подвергаются и те, кто имел тесный физический контакт с больным обезьяньей оспой. Кроме того, фактором риска может быть употребление в пищу неправильно приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения из инфицированных животных.
Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.
Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее.