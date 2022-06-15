В Грузии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Грузии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян, сообщает Georgian Times со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья.
«Лабораторные тесты подтвердили один случай заражения вирусом оспы обезьян. Пациент имел легкую форму вирусного заболевания и был выписан из лечебного учреждения вскоре после проведения соответствующего лечения», — говорится в сообщении.
Заболевший ранее посетил Европу, уточнили в центре. Те, с кем он контактировал, также были проверены, но ни у кого из них не появилось симптомов.
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Первоначально большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.
Симптомы: острая мокнущая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.
По данным агентства Reuters, к середине июня в мире выявлено более 1,9 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 30 странах. Первый случай зафиксировали в Великобритании в начале мая у человека, вернувшегося из Нигерии. Позднее вирус распространился на другие страны Европы, Северной, Южной Америки, есть также случаи на Ближнем Востоке и в Австралии.
14 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что на следующей неделе организация созовет заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить, насколько ситуация со вспышкой оспы обезьян опасна для глобального здравоохранения. Гебрейесус отметил необходимость подумать об усилении защитных мер, поскольку «вирус ведет себя необычно».
В России или странах СНГ о выявлении случаев заражения пока не сообщалось. Тем не менее Роспотребнадзор в методических рекомендациях указал, что в стране будут усилены меры по проверке людей, которые имеют симптомы, «не исключающие оспу обезьян», и прибыли «из эпидемически неблагополучных стран» в течение 21 дня.