Трактор наехал на машину полиции у фабрики «Норникеля»

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На полицейскую машину, которая приехала на проверку сообщений о сбросе отходов у фабрики «Норникеля», наехал трактор, сообщила РБК пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пострадавших нет. Как отметила пресс-служба, водитель врезался в полицейских случайно.

«Водитель трактора, не убедившись в безопасности своего маневра, наехал на автомобиль. Это оформили как обычное дорожно-транспортное происшествие. Никакого умысла со стороны водителя трактора не было», — уточнили в полиции.

Ранее журналисты «Новой газеты» вместе с сотрудником норильского Росприроднадзора Василием Рябининым и активистами «Гринпис» обнаружили, что из хвостохранилища предприятия «Норникеля» около Норильска выкачивается загрязненная вода, которую сливают в тундру, откуда она стекает в реку Хараелах, озеро Пясино. Очевидцы вызвали полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.