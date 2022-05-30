Визовый центр Италии устранил проблемы с оплатой

Визовый центр Италии в Москве сообщил об устранении проблем с оплатой услуг. Ранее сбои происходили из-за ограничений, наложенных ЦБ на Банк Интеза, обслуживающий консульство Италии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Визовый центр Италии в Москве вновь работает в обычном режиме, сбои с оплатой устранены. Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

«Сообщаем вам, что визовый центр Италии и Банк Интеза работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

26 мая посол Италии в России Джорджо Стараче сообщил, что ограничение работы визовых центров связано с санкциями российского ЦБ. Банк России наложил санкции на российскую «дочку» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo — Банк Интеза, который обслуживает транзакции, связанные с оплатой консульского сбора.

Санкции ЦБ также коснулись банков UniCredit Group. Итальянские компании, консульства и граждане без российского вида на жительство не смогут снимать средства со счетов в этих банках без разрешения «местного руководства». Ограничения касаются счетов, на которых находится более €100 тыс. или эквивалентная сумма в других валютах, и действуют с 25 мая в течение года. Физическим лицам и компаниям также запрещено открывать новые счета. Под ограничения попали операции для генерального консульства Италии в России. Исключение сделано для граждан Италии с российским видом на жительство.

Кроме того, рассказал посол, ограничения связаны с высылкой из Москвы сотрудников посольства Италии, включая генерального консула.