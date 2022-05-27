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Bloomberg узнал об ограничениях для клиентов UniCredit и Intesa в России

Bloomberg: ЦБ ограничил работу «дочек» итальянских банков UniCredit и Intesa в России
Итальянские компании и граждане не смогут снять деньги со счетов, открытых в «ЮниКредите» и «Интезе», без специального разрешения, сообщил Bloomberg. Под ограничения попали и операции генконсульства Италии в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России ввел временные ограничения на работу банков «Интеза» и «ЮниКредит», которые являются российскими «дочками» двух крупнейших банковских групп Италии — UniCredit Group и Intesa Sanpaolo. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ЦБ разослал письма, в которых говорится, что итальянские компании, консульства и граждане без российского вида на жительство не смогут снимать средства со счетов в этих банках без разрешения «местного руководства». Ограничения касаются счетов, на которых находится более €100 тыс. или эквивалентная сумма в других валютах, и действуют с 25 мая в течение года. Физическим лицам и компаниям также запрещено открывать новые счета, добавляют собеседники Bloomberg. Под ограничения в том числе попали операции для генерального консульства Италии в России. Исключение сделано для граждан Италии с российским видом на жительство.

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Фото:Wikimedia Commons

Ранее об ограничениях для «Интезы» сообщал Forbes. Издание уточнило, что для снятия денежных средств со счетов и вкладов генконсульству, итальянским компаниям и гражданам требуется разрешение руководителя АО «Банк Интеза», филиала или внутреннего структурного подразделения банка. Письмо регулятора подписано руководителем службы текущего банковского надзора ЦБ Богданом Шаблей.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В начале этой недели визовый центр Италии перестал принимать документы на визу у россиян, которые не успели оплатить консульский сбор заранее. Это связано со сложностями, с которыми сталкивается банк «Интеза», занимающийся обработкой консульских сборов, объясняется на сайте визового центра.

Источник The Bell, знакомый с ситуацией, отметил, что ограничения ЦБ — это «зеркальная мера» на ограничения против российского консульства в Италии. В начале апреля Италия объявила 30 российских дипломатов персонами нон грата. В МИД страны объяснили, что решение было принято «по согласованию с партнерами» и из «соображений национальной безопасности». МИД России 18 мая объявил о высылке 24 итальянских дипломатов в качестве ответной меры.

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РБК направил запросы в ЦБ и «ЮниКредит».

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банк России ЮниКредит Интеза Денежные переводы
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