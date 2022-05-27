Bloomberg узнал об ограничениях для клиентов UniCredit и Intesa в России
Банк России ввел временные ограничения на работу банков «Интеза» и «ЮниКредит», которые являются российскими «дочками» двух крупнейших банковских групп Италии — UniCredit Group и Intesa Sanpaolo. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.
По данным издания, ЦБ разослал письма, в которых говорится, что итальянские компании, консульства и граждане без российского вида на жительство не смогут снимать средства со счетов в этих банках без разрешения «местного руководства». Ограничения касаются счетов, на которых находится более €100 тыс. или эквивалентная сумма в других валютах, и действуют с 25 мая в течение года. Физическим лицам и компаниям также запрещено открывать новые счета, добавляют собеседники Bloomberg. Под ограничения в том числе попали операции для генерального консульства Италии в России. Исключение сделано для граждан Италии с российским видом на жительство.
Ранее об ограничениях для «Интезы» сообщал Forbes. Издание уточнило, что для снятия денежных средств со счетов и вкладов генконсульству, итальянским компаниям и гражданам требуется разрешение руководителя АО «Банк Интеза», филиала или внутреннего структурного подразделения банка. Письмо регулятора подписано руководителем службы текущего банковского надзора ЦБ Богданом Шаблей.
В начале этой недели визовый центр Италии перестал принимать документы на визу у россиян, которые не успели оплатить консульский сбор заранее. Это связано со сложностями, с которыми сталкивается банк «Интеза», занимающийся обработкой консульских сборов, объясняется на сайте визового центра.
Источник The Bell, знакомый с ситуацией, отметил, что ограничения ЦБ — это «зеркальная мера» на ограничения против российского консульства в Италии. В начале апреля Италия объявила 30 российских дипломатов персонами нон грата. В МИД страны объяснили, что решение было принято «по согласованию с партнерами» и из «соображений национальной безопасности». МИД России 18 мая объявил о высылке 24 итальянских дипломатов в качестве ответной меры.
РБК направил запросы в ЦБ и «ЮниКредит».