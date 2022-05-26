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В посольстве Италии объяснили приостановку приема документов на визы

Приостановка приема документов на итальянские визы от россиян, не оплативших консульский сбор, связана с нехваткой персонала и проблемами с банковскими транзакциями, пояснил посол Италии
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Ограничение работы итальянских визовых центров в России носит временный характер и связано с приостановкой штатного режима работы генконсульств страны и с санкциями российского ЦБ, заявил посол Италии в России Джорджо Стараче в разговоре с «Коммерсантом».

Посол напомнил, что Москва выслала итальянских дипломатов, включая генерального консула, а Банк России наложил санкции на российскую «дочку» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo — банк «Интеза», который обслуживает транзакции, связанные с оплатой консульского сбора.

Сейчас подать документы на итальянскую визу могут те, кто ранее оплатил консульский сбор.

РБК направил запрос в посольство Италии в Москве.

МИД объявил об ответной высылке 24 итальянских дипломатов
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее визовые центры Италии VMS и AlmavivA сообщили, что не могут принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор «в связи с временной невозможностью банка «Интеза» принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора».

Forbes и The Bell со ссылкой на источники сообщили, что ЦБ России 24 мая на год запретил банку «Интеза» обслуживать итальянские компании и физлиц, а также ограничил операции для генконсульства Италии «в связи с недружественными «действиями США и примкнувших к ним иностранных государств».

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Источник The Bell отметил, что это «зеркальная мера» на ограничения против российского консульства в Италии.

МИД России 18 мая объявил о высылке 24 итальянских дипломатов в качестве ответной меры. В начале апреля Италия объявила 30 российских дипломатов персонами нон грата. В ее МИДе объяснили, что решение было принято «по согласованию с партнерами» и из «соображений национальной безопасности».

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
При участии
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