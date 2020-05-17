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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году

Начало сезона отпусков на российских курортах зависит от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин», часть интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в Instagram.

«Это из разряда больших, хороших, правильных, но — надежд», — сказала Попова в ответ на просьбу оценить возможность открытия сезона отдыха на российских курортах. «Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — пояснила Попова.

https://www.instagram.com/p/CAR0WwKJjAj/

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что отпуск за границей в условиях распространения эпидемии россиянам лучше не планировать. По его словам, зарубежные страны могут не открыть границы для туристов до конца года.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России зафиксировали 272 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 4,6 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: отпуск, Роспотребнадзор
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