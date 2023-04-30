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Что изменится в законах в мае

Какие законы вступят в силу в мае 2023 года
Обязательная геномная регистрация осужденных, доставка пенсий и упрощение выдачи справок о смерти участников спецоперации. Главные нововведения в законах — в обзоре РБК

Геномная регистрация

С 8 мая расширится перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Ее будут проводить для всех осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. С 2025 года требование также распространится на тех, кто попал под административный арест.

Ранее анализ ДНК брали лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. Работа с базой данных ДНК «является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений», указывалось в пояснительной записке. На 2020 год в федеральной базе данных геномной информации содержались сведения о 0,6% населения, отмечали авторы инициативы.

Выдача справок о смерти военных

С 15 мая начинают действовать два закона, упрощающих признание участников спецоперации на Украине погибшими и пропавшими без вести, а также процедуру выдачи справки об их смерти.

Законы предлагают в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим. Теперь в судебном порядке военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи через три месяца смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим. Погибшим будет также признан военнослужащий, «который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью», если с тех пор о нем нет сведений в течение шести месяцев.

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Согласно второму закону документ о смерти смогут выдавать не только медицинские организации или ИП, осуществляющие медицинскую деятельность, но и другие уполномоченные лица в случае, если выдача медицинского свидетельства невозможна (порядок определит правительство).

Как пояснил соавтор поправок Павел Крашенинников, изменения в законодательство помогут семьям при оперативном оформлении документов, необходимых для получения выплат, а также сохранности имущества военных и возможности его наследования.

Доставка пенсий

С 1 мая начинают действовать поправки об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий. Теперь доставка пенсий наличными деньгами будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи. Закон обеспечит гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, указали авторы.

Ранее у пенсионеров была возможность пользоваться услугами альтернативных фирм доставки — на 1 января 2022 года ими пользовались 1,5 млн человек (около 13% получающих пенсию), отмечалось в пояснительной записке.

Пожизненное наказание за госизмену

28 апреля Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс (УК), которые ужесточают наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. По общему правилу, они вступают в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Кроме того, закон вносит изменения в ст. 205 УК («Террористический акт») — максимальное наказание за такое преступление увеличивается с 15 до 20 лет. Поправки также вносятся в ст. 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») — теперь участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас предусмотрено наказание от 5 до 10 лет).

Информация банкам об умерших владельцах счетов

С 17 мая налоговые органы обяжут информировать о смерти физлиц банки, которые сообщали ФНС о счетах этих граждан. Кредитные организации, в свою очередь, должны будут при получении информации прекратить исполнение распоряжений о снятии средств со счетов. Новая мера должна уменьшить риски мошенничеств и других противоправных действий со счетами умерших, говорилось в пояснительной записке.

Закон был принят в ноябре 2022 года, однако потребовал доработки программного обеспечения АИС «Налог-3» — на вступление его в силу отвели 180 дней.

Запрет на ложные географические товарные знаки

29 мая вступает в силу запрет на регистрацию товарных знаков, если они могут ввести в заблуждение потребителя о месте производства. Регистрация товарных знаков с географическим объектом на лиц, не имеющих к нему отношения, наносит ущерб местным региональным производителям и потребителям, вводя их в заблуждение относительно места производства товара, пояснила сенатор Лилия Гумерова.

Наименования географических объектов должны быть свободными в использовании всеми производителями, которые имеют производство в их границах, отмечали авторы. «Представим, что есть производитель, зарегистрировавший когда-то товарный знак, как модно говорить, лейбл, скажем, «Алтайский мед». При этом он никакого отношения к Алтаю не имеет, производит все в Подмосковье, а название использует только для дополнительного привлечения внимания. А есть настоящие пчеловоды на Алтае», — пояснила суть проблемы спикер Совфеда Валентина Матвиенко до внесения законопроекта.

Снижение комиссии для компаний ЖКХ за прием оплаты

Банк России с 1 мая снизит максимальный размер комиссий банков с 0,4% до 0,2% от суммы платежа для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и принимающих платежи через систему быстрых платежей (СБП). Для граждан перевод по-прежнему остается бесплатным.

Ужесточение правил для уличных артистов в Петербурге

1 мая вступает в силу закон Санкт-Петербурга, которым устанавливаются правила проведения уличных выступлений. Любые выступления — песни под гитару, декламация стихов или танцы — должны быть согласованы с Комитетом по культуре Смольного и администрациями районов.

Чиновники могут отказать в проведении мероприятия за порчу зеленых насаждений, использование ненормативной лексики, призывов к экстремизму или пропаганду наркотиков. Для уличных выступлений также будет составлен перечень площадок — их можно будет проводить только там.

Какие законы успели вступить в силу в конце апреля

28 апреля Владимир Путин подписал закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, а также о распространении статуса ветеранов боевых действий на военных Донбасса, которые принимали участие в таких действиях начиная с 11 мая 2014 года. Оба закона вступают в силу со дня опубликования.

Со дня опубликования также вступили в силу изменения в закон о миротворцах. Им устанавливается, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под такую формулировку подпадают все военнослужащие вооруженных сил, в том числе и срочники. Ранее в состав миротворческого контингента могли входить только контрактники.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
законы Госдума военнослужащие пенсии Почта России ДНК
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