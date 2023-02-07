Минобороны предложило изменить закон о миротворцах

Минобороны предложило разрешить добровольно участвовать в миротворческих миссиях всем военным, в том числе срочникам, не только контрактникам. Ведомства дали положительное заключение, проект может вступить в силу в особом порядке

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министерство обороны подготовило законопроект, который расширяет категории военных, имеющих возможность добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Эта норма может вступить в силу ретроактивно, с августа прошлого года. Копия документа и сопровождающих его материалов есть у РБК, их подлинность подтвердил источник в правительстве.

Законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией, Главным управлением специальных программ президента и другими ведомствами. Имеются также заключения Минюста, Государственно-правового управления президента, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, а также в МИД России.

Что предлагается изменить

Минобороны предлагает внести изменения в федеральный закон № 93 «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». Сейчас, согласно закону, в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, проходящие службу по контракту. При этом они должны пройти предварительную специальную подготовку.

Законопроектом предлагается установить, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку».

Под такую формулировку могут подпадать все военнослужащие Вооруженных сил, в том числе проходящие службу по призыву, говорится в отзыве Государственно-правового управления президента.

В пояснительной записке сказано, что документ подготовлен «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Это, как следует из записки, позволит России «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

В случае подписания закон вступит в силу со дня официального опубликования. При этом норму предлагается сделать ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Источник РБК в Госдуме сообщил, что Минобороны начало работу над законопроектом больше года назад. По его словам, новая норма облегчит ротацию военнослужащих в составах миротворческих миссий.

Собеседник РБК подтвердил, что в случае принятия закона в миротворческой деятельности смогут участвовать и военнослужащие по призыву. Однако тут же подчеркнул, что в этом случае они должны будут отслужить не менее шести месяцев, а также пройти специальную предварительную подготовку.

Как сейчас законодательно регулируется отправка миротворческих миссий Решение о направлении миротворцев принимает президент России. Он же решает, куда и на какой срок отправится миссия, какие задачи она будет выполнять, а также устанавливает дополнительные гарантии и компенсации для военных. При этом Совет Федерации должен одобрить направление миротворцев. Кроме того, глава государства принимает решение об отзыве миссии. В состав миротворческой миссии могут входить военнослужащие и воинские формирования, укомплектованные вооружением и техникой, а также гражданские лица.

Как ведомства оценили новеллу

В заключении Минюста говорится, что законопроект соответствует актам более высокой юридической силы и не содержит внутренних противоречий и пробелов. Государственно-правовое управление президента и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве также одобрили новеллу. При этом институт указал, что норма о вступлении закона в силу со дня официальной публикации отличается от общего порядка, по которому федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты обеих парламентских палат вступают в силу спустя десять дней после опубликования, если в них не прописано иное. В связи с этим институт предложил в пояснительной записке обосновать необходимость применения особого порядка вступления закона в силу.

В пояснительно записке говорится, что это обусловлено «необходимостью оперативного решения задач комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

В каких миссиях Россия сейчас участвует

Россия в настоящее время участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.

Нахождение российских войск в Приднестровье регулируется двусторонним соглашением с Молдавией от 21 июля 1992 года о создании Совместных миротворческих сил (СМС) по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.

По данным Минобороны России, на сегодняшний день миротворческие задачи выполняют 441 военнослужащий от России, 453 военнослужащих от Молдавии, 490 военнослужащих от Приднестровской молдавской республики и десять военных наблюдателей от Украины.

В ноябре 2020 года при посредничестве президента России президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. По данным ТАСС, в зону конфликта были переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц другой техники.

Кроме того, российские военнослужащие с 1992 года входят в Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, а с 2007-го — в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческие силы ОДКБ впервые были задействованы в январе прошлого года для стабилизации ситуации в Казахстане.

Российские военнослужащие участвуют также в миротворческих миссиях ООН. По состоянию на октябрь Россия занимала 66-ю строчку по числу военнослужащих в составе сил ООН. Всего в операциях принимали участие 65 человек, в том числе 29 наблюдателей, 18 участников полицейских миссий и 18 штабных офицеров.