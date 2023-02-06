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Путин подписал закон о сборе геномных данных у осужденных и подозреваемых

Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых
Прежде геномную информацию собирали у осужденных за тяжкие преступления и преступления против половой неприкосновенности. Теперь ее будут собирать у всех осужденных, обвиняемых и подвергнутых административному аресту
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», согласно которым собирать геномную информацию будут у всех осужденных и подозреваемых. Документ размещен на портале правовой информации.

За проведение геномной регистрации будут отвечать органы предварительного следствия, органы дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел и Следственный комитет.

Ранее геномные данные собирали только у осужденных «за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

Кроме того, такую информацию будут собирать и у тех, кого подвергли административному аресту.

25 января законопроект одобрила Государственная дума, 1 февраля — Совет Федерации.

В декабре Путин подписал закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Этот документ запретил сбор и хранение геномной информации организациями, которые используют биометрию для аутентификации, в том числе финансовыми. Разрешен сбор только образцов голоса и изображения лица.

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При этом сдача биометрических данных определена как добровольный процесс, то есть гражданину не могут отказать в предоставлении услуг, если он не желает сдавать биометрические данные. Такие данные у несовершеннолетних можно собирать только с согласия родителей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
геном биологический материал Владимир Путин
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