Путин подписал закон о сборе геномных данных у осужденных и подозреваемых
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», согласно которым собирать геномную информацию будут у всех осужденных и подозреваемых. Документ размещен на портале правовой информации.
За проведение геномной регистрации будут отвечать органы предварительного следствия, органы дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел и Следственный комитет.
Ранее геномные данные собирали только у осужденных «за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Кроме того, такую информацию будут собирать и у тех, кого подвергли административному аресту.
25 января законопроект одобрила Государственная дума, 1 февраля — Совет Федерации.
В декабре Путин подписал закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Этот документ запретил сбор и хранение геномной информации организациями, которые используют биометрию для аутентификации, в том числе финансовыми. Разрешен сбор только образцов голоса и изображения лица.
При этом сдача биометрических данных определена как добровольный процесс, то есть гражданину не могут отказать в предоставлении услуг, если он не желает сдавать биометрические данные. Такие данные у несовершеннолетних можно собирать только с согласия родителей.