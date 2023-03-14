Депутаты предложили сократить сроки признания военных погибшими

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Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроекты, которые позволят упростить процедуру признания погибшими и пропавшими без вести военных, участвовавших в спецоперации на Украине, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в телеграм-канале.

«Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами», — написал Турчак.

По действующим правилам для подтверждения смерти без вести пропавшего военнослужащего надо ждать два года с момента окончания боевых действий, пояснил депутат. Теперь для этого будет достаточно получить заявление от командира подразделения, который видел смерть военного. «Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода», — написал Турчак.

Новый регламент распространится на все случаи, которые произошли после начала военной операции на Украине. Он коснется военных и мобилизованных, пропавших без вести или погибших в зоне ведения военного конфликта на Украине.

В середине февраля Турчак сообщал, что вопрос сокращения сроков признания военнослужащих пропавшими без вести или умершими обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Тема была включена в первый доклад Рабочей группы по вопросам спецоперации, который составили после рассмотрения 22 тыс. обращений от мобилизованных и членов их семей.

Рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине президент создал в декабре прошлого года. Деятельность группы направлена на организацию взаимодействия Госдумы и Совета Федерации с государственными органами по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации.