Число заявок на товарные знаки от иностранцев упало на фоне санкций

Иностранный бизнес снизил активность по регистрации товарных знаков в России. По данным Роспатента, с начала года число заявок от иностранцев упало на 16%. Эксперты объясняют это влиянием санкций и уходом зарубежного бизнеса

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За восемь месяцев 2022 года число заявок от иностранных компаний на регистрацию товарных знаков в России упало на 16,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такого спада не было ни разу за последние пять лет, статистику по которым РБК предоставил Роспатент. Одновременно со снижением активности иностранцев по регистрации товарных знаков выросло число заявок от российских резидентов — на 14,8%.

Совокупное количество заявок на товарные знаки планомерно растет: если с января по август 2018 года их было подано 48,4 тыс., то в этом году за тот же период — уже 70,6 тыс., из которых российских 55,8 тыс., а иностранных — 14,8 тыс.

По статистике ведомства, в этом году поступило больше заявок на регистрацию товарных знаков в категории программного обеспечения, электроники и смартфонов: если в 2021-м их доля составляла 16,8%, то в этом уже 22,2%. Популярнее стала категория фармацевтики — 16,1 против 13,7% годом ранее.

Зачем нужны товарные знаки Как следует из Гражданского кодекса, товарный знак — это обозначение (например, словесное или графическое), которое отличает товары и услуги одной компании от товаров и услуг других. Регистрация товарного знака не обязательна, но она дает компании юридические гарантии и повышает узнаваемость. Правообладатели товарного знака могут писать его на вывеске, печатать на упаковке или изображать на визитке. Конкурентам, пытающимся воспользоваться чужим товарным знаком, грозят судебные иски. Регистрацией товарных знаков в России занимается Роспатент. От предпринимателя (юрлица или ИП) требуется комплект заявочной документации и оплата двух пошлин — с подачей заявки и после ее удовлетворения. Получение товарного знака в России (или в любой другой стране) обеспечивает охрану интеллектуальной собственности законодательством этой страны. Поэтому компании, желающие реализовывать продукцию за рубежом, регистрируют товарные знаки в этих государствах. Компания может подать международную заявку на регистрацию товарного знака через уполномоченное ведомство в своей стране, отметив государства, где хочет получить охрану товарного знака. Для этого существует процедура Мадридского соглашения. Однако решение о регистрации товарного знака на своей территории остается за страной — получателем заявки.

Почему иностранцы меньше регистрируют товарные знаки

В середине марта Роспатент сообщал о том, что за январь—февраль 2022 года, то есть до начала специальной военной операции на Украине и введения жестких санкций, количество заявок, поданных иностранными заявителями, выросло на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако потом тренд поменялся, и эксперты видят причину во влиянии санкций.

Российский рынок стал непредсказуемым для ведения бизнеса на нем, говорит управляющий компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group Евгений Царев. «Кроме того, сами порядок и условия регистрации товарных знаков играют значительную роль: в среднем на всю процедуру регистрации товарного знака у бизнеса уходит до одного года. В условиях политической нестабильности и ужесточения санкций предприниматели могут пессимистично оценивать возможности ведения своего бизнеса в России», — отмечает он. По данным Роспатента, средняя длительность рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака составляет четыре месяца.

Юрист практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Юлия Козявина считает, что есть и другая причина роста числа российских заявок при спаде иностранных. Иностранные компании, формально покидая российский рынок, могут «перевешивать» свои товарные знаки на заново открытые российские юрлица, утверждает она. По словам юриста, есть две схемы: первая — иностранное юридическое лицо отчуждает товарный знак вновь созданному российскому (например, если хочет остаться на российском рынке), второй вариант — это отказ иностранного юридического лица от своего товарного знака и быстрая «перехватывающая» заявка на его регистрацию от российской компании.

Глава Роспатента Юрий Зубов считает, что сокращение присутствия западных компаний на российском рынке «открывает отечественным предприятиям новые возможности: они могут занять освободившиеся ниши, эффективнее бороться с конкурентами, активнее продвигать свою продукцию». «В текущих условиях охрана и защита интеллектуальных прав являются одним из ключевых факторов стимулирования инновационной активности. Отсутствие таких гарантий на практике приведет к автоматической легализации оборота контрафактной продукции», — передал Зубов РБК.

Как поменялась география заявителей

На конец августа 2022 года соотношение подаваемых заявок на регистрацию товарных знаков от российских и иностранных компаний составило 79 на 21%, следует из данных Роспатента (за аналогичный период прошлого года соотношение было 70 на 30%). В разрезе российских регионов больше всего заявок поступило от предпринимателей из Москвы (32,3%). На втором и третьем местах с большим отрывом — Московская область и Санкт-Петербург (9,7 и 8,7% соответственно), за ними — Краснодарский край и Свердловская область с долями 3,5 и 2,6%.

Среди иностранных заявок лидером является Китай: из 14,8 тыс. иностранных заявок каждая десятая (11%) была подана китайскими предпринимателями. На втором месте оказались США (6,7%) и Корея (2,4%), а замыкают пятерку Белоруссия и Германия. В общем числе подданных заявок (российских и иностранных) на Китай пришлось 2,3%, или 1,6 тыс. заявок.

За год география ведущих стран-заявителей поменялась. По итогам восьми месяцев 2021 года лидерами также были КНР и США, которые практически поровну (с незначительным отрывом Китая) делили долю почти в 20% в числе всех иностранных заявок — их в совокупности тогда было подано 17,6 тыс. За ними шли ныне «недружественные» Германия, Франция и Италия с долями 4–5% от количества иностранных заявок.

Сегодня в России зарегистрировано и охраняется почти 800 тыс. товарных знаков, из них 136 тыс. зарегистрированы иностранными компаниями, по данным Роспатента.

По последним имеющимся данным Всемирной организации по интеллектуальной собственности, Китай является самым активным заявителем по регистрации товарных знаков в мире. В 2020 году китайские предприниматели подали почти 11 млн заявок внутри страны и за ее пределами — это 54% от всех в мире. Среди остальных лидеров с многократным отрывом США, Евросоюз, Япония, Иран, Индия.