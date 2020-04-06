Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

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Минпросвещения опубликовало проект приказа о переносе дат проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Начало экзаменационного периода будет передвинуто с конца мая на середину июня.

В соответствии с проектом, первым днем проведения ЕГЭ станет 8 июня. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. Раньше сдача этих экзаменов планировалась 25 мая. На 11 июня Минпросвещения предлагает назначить экзамен по русскому языку (ранее 28 мая).

Далее экзамены идут в следующем порядке:

15 июня — математика;

18 июня — история и физика;

22 июня — обществознание и химия;

25 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биология;

26 и 29 июня — вторая часть экзамена по иностранным языкам («Говорение»).

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