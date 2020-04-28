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В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в компьютерный формат

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Всероссийские проверочные работы (ВПР) и государственную итоговую аттестацию (ГИА) в школах переведут в цифровой формат. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе «Экономика знаний в кризис и после».

Служба планирует ускорить внедрение компьютерных технологий в аттестацию учеников. По словам Музаева, эпидемия коронавируса дала ощутимый толчок к использованию «цифры» в учебном процессе.

Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год
Общество
Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

«Мы дополнительно усилим работу с цифровыми подходами сдачи всех форм экзаменов и проверочных работ», — сказал врио главы ведомства. Музаев напомнил, что в 2020 году планировалось отработать компьютерный формат сдачи ВПР по иностранному языку.

«Мы теперь понимаем, что надо ускориться и в ближайшие годы все ВПР перевести в формат компьютерной сдачи», — сказал он.

Музаев также анонсировал в будущем трансформацию процедур итоговой аттестации — ЕГЭ и ОГЭ — с учетом цифровых технологий. Например, ЕГЭ по информатике в 2021 году планируют провести в компьютерном формате. В дальнейшем эта практика может распространиться и на другие предметы, добавил врио главы Рособрнадзора.

В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В середине апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ВПР в 2020 году из-за эпидемии коронавируса переносятся с весны на осень. За проверочные работы не будут ставить оценки, и они не станут аттестацией школьников. ВПР будут нужны для мониторинга знаний и корректировки образовательного процесса.

Всероссийские проверочные работы внедрили в 2015 году. Они являются обязательными для всех учеников с четвертого по седьмой класс и проводятся по большинству предметов. ГИА — основной вид экзаменов для школьников. В него входят ЕГЭ для одиннадцатиклассников и ОГЭ для учеников девятых классов.

Теги: образование, Рособрнадзор, экзамены
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Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год
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