В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в компьютерный формат

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) и государственную итоговую аттестацию (ГИА) в школах переведут в цифровой формат. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе «Экономика знаний в кризис и после».

Служба планирует ускорить внедрение компьютерных технологий в аттестацию учеников. По словам Музаева, эпидемия коронавируса дала ощутимый толчок к использованию «цифры» в учебном процессе.

«Мы дополнительно усилим работу с цифровыми подходами сдачи всех форм экзаменов и проверочных работ», — сказал врио главы ведомства. Музаев напомнил, что в 2020 году планировалось отработать компьютерный формат сдачи ВПР по иностранному языку.

«Мы теперь понимаем, что надо ускориться и в ближайшие годы все ВПР перевести в формат компьютерной сдачи», — сказал он.