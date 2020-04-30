Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Общество, 20:43 «Салават Юлаев» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 20:38 Сбербанк запланировал сокращение расходов на фоне коронавируса Финансы, 20:23 Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус Общество, 20:19 WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов Спорт, 20:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля Общество, 20:14 Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства Общество, 20:08 Воробьев сообщил о первых результатах самоизоляции в Подмосковье Общество, 20:04 Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра Политика, 20:04 «Катастрофический сценарий». Как коронавирус еще повлияет на экономику Крипто, 19:59 Умер народный артист России Альберт Панков Общество, 19:55 Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению Общество, 19:53 Разведка США сделала заявление о природе коронавируса Политика, 19:53 Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера Политика, 19:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению

Новая акция протеста прошла на Чаяндинском месторождении — рабочие перекрыли главную дорогу, которая соединяет все поселки. Власти пообещали прислать на месторождение мобильный госпиталь
Оператор бурения на газонефтеконденсатной разведочной станции на Чаяндинском газовом месторождении
Оператор бурения на газонефтеконденсатной разведочной станции на Чаяндинском газовом месторождении (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru. Видеокадры с места проведения акции широко разошлись по социальным сетям, в частности, их опубликовал Telegram-канал «Газ-батюшка». Внутрипромысловая стволовая дорога является главной на месторождении, она соединяет предприятия инфраструктуры добычи и транспортировки газа, жилые поселки и другие объекты.

По данным «ТайгаПост» и Ura.ru, речь идет о работниках подрядной организации «Газпрома» «ГазАртСтрой», которые до этого уже выходили на митинг протеста. Вахтовики считают, что их начальники и власти принимают недостаточно мер для защиты работников от эпидемии коронавируса, а также дезинформируют их.

СМИ пишут, что вахтовики недовольны антисанитарными условиями, недостаточными мерами для предотвращения заражение еще здоровых людей и невнимание к их проблемам со стороны руководства.

РБК направил запрос в отдел по связям со СМИ правительства Якутии, в пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и «Газпром».

Ранее, отвечая на сообщения о протестах, на предприятии «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что в компании известно о недовольстве работников Чаяндинского месторождения, однако вахтовики являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и за обеспечение условий их работы отвечает руководство этой компании. В общей сложности в работах на месторождении задействованы 30 подрядных организаций, заявляли на предприятии.

Из-за вспышки коронавируса власти с середины апреля ввели карантин на принадлежащем «Газпрому» Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. По данным оперативного штаба Якутии на 30 апреля, всего в республике зарегистрировано 212 случаев заражения SARS-CoV-2. Из поселков Чаяндинского месторождения в больницы Якутии уже вывезли 56 человек, еще 39 работников ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID
Общество

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в разговоре с телеканалом РБК допустил, что на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении случаев заражения коронавирусом может быть более тысячи. «Мы ставим вопрос, и «Газпром» нас поддержал, что все-таки вахты надо вывозить. Здоровых увозить в регионы, откуда они приехали, а больных — в те медучреждения, которые могут их принять», — отметил Николаев. 30 апреля глава республики заявил, что на месторождение доставят мобильный госпиталь.

Власти Башкирии в четверг, 30 апреля, заявили, что примут для самоизоляции около 1800 жителей республики, работающих вахтовым методом в компании «Стройтранснефтегаз», передает РБК-Башкирия. Такое решение было принято по просьбе одной из структур «Газпрома» из-за сложной эпидемиологической ситуации на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, заявил глава республики Радий Хабиров.

29 апреля глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года. В соответствии с этими правилами максимальный срок продолжительности вахты может быть увеличен не более чем на три месяца по сравнению с нынешним (до сих пор составлял три месяца). Ежедневная смена должна быть не более 12 часов, а междусменный отдых с учетом перерывов для приема пищи также должен быть не менее 12 часов.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России (разведанные запасы — около 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн т нефти и конденсата), является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». 17 апреля на месторождении ввели карантин, после того как в вахтовом поселке был выявлен очаг COVID-19.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Владислав Гордеев, Алена Прохоренко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: коронавирус, месторождение, протест
Материалы по теме
Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19
Общество
В «Газпроме» ответили на сообщения об акции протеста вахтовиков в Якутии
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter