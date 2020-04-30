Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению

Новая акция протеста прошла на Чаяндинском месторождении — рабочие перекрыли главную дорогу, которая соединяет все поселки. Власти пообещали прислать на месторождение мобильный госпиталь

Оператор бурения на газонефтеконденсатной разведочной станции на Чаяндинском газовом месторождении (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии вышли на несанкционированную акцию протеста и перекрыли стволовую дорогу, сообщает издания «ТайгаПост» и Ura.ru. Видеокадры с места проведения акции широко разошлись по социальным сетям, в частности, их опубликовал Telegram-канал «Газ-батюшка». Внутрипромысловая стволовая дорога является главной на месторождении, она соединяет предприятия инфраструктуры добычи и транспортировки газа, жилые поселки и другие объекты.

По данным «ТайгаПост» и Ura.ru, речь идет о работниках подрядной организации «Газпрома» «ГазАртСтрой», которые до этого уже выходили на митинг протеста. Вахтовики считают, что их начальники и власти принимают недостаточно мер для защиты работников от эпидемии коронавируса, а также дезинформируют их.

СМИ пишут, что вахтовики недовольны антисанитарными условиями, недостаточными мерами для предотвращения заражение еще здоровых людей и невнимание к их проблемам со стороны руководства.

РБК направил запрос в отдел по связям со СМИ правительства Якутии, в пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и «Газпром».

Ранее, отвечая на сообщения о протестах, на предприятии «Газпром добыча Ноябрьск» заявили, что в компании известно о недовольстве работников Чаяндинского месторождения, однако вахтовики являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и за обеспечение условий их работы отвечает руководство этой компании. В общей сложности в работах на месторождении задействованы 30 подрядных организаций, заявляли на предприятии.