Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID

Люди жаловались на отсутствие средств защиты и плохое питание. Власти обещают отправить и здоровых, и больных рабочих домой

Рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» вышли на акцию протеста к зданию администрации, сообщает издание «Якутия. Инфо» со ссылкой на видеозапись, появившуюся в социальных сетях. На ней видно, что несколько десятков человек жалуются на нехватку средств защиты, а также плохое качество питания в местной столовой.

Издание «Ямал PRO» указывает, что жалобы публиковали и работники «Газартстроя», которые также трудятся на этом месторождении. Они выражали недовольство тем, что до сих пор не знают, есть ли среди людей, с которыми они живут и работают рядом, больные коронавирусом.

РБК направил запрос в «Газпром».

О сложной ситуации на Чаяндинском месторождении в Ленском районе, где находится крупнейшее в регионе газоконденсатное месторождение, стало известно в середине апреля. Тогда власти Якутии ввели там карантин, объяснив такие меры заражением в том числе трех работников вахтового поселка при месторождении. Въезд и выезд с территории был запрещен. Было объявлено, что основанием для того, чтобы покинуть месторождение, является отрицательный тест на коронавирус.

По официальной информации, на 28 апреля в инфекционных больницах Якутии находятся 56 человек из различных вахтовых поселков Чаяндинского месторождения, а еще 39 «ранее вывезли на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа».



Во вторник власти Якутии информацию о митинге никак не комментировали. Пресс-служба руководства республики сообщила, что ситуацию на Чаяндинском месторождении, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций «Газпрома», глава региона Айсен Николаев обсуждал с руководством газовой компании. «Ситуация на месторождении напряженная, поскольку ряд бригад, закончивших работу, не могут выехать, разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено», — заявили там.

В пресс-службе объяснили, что на месторождении было проведено тестирование вахтовиков, но его результатов пока нет. «По предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много», — заявили там.

При этом в сообщении указывается, что «Газпром» будет готов вывозить людей с месторождения в места постоянного проживания: здоровых будут помещать там в обсерваторы, а зараженных — в инфекционные больницы.

РБК отправил запрос в МВД по Республике Саха (Якутия) и департамент информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.

В свою очередь в прокуратуре Якутии пообещали, что проведут проверку по данным о нарушении прав рабочих. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения», — заявили в ведомстве.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в Якутии с начала эпидемии заразились 166 человек.