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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19

На Чаяндинском месторождении находятся более 10 тыс. человек, и первые данные сплошного забора анализов свидетельствуют, что многие из них могут быть заражены COVID-19, сообщил РБК глава Якутии Айсен Николаев
Чаяндинское газовое месторождение
Чаяндинское газовое месторождение (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Хотя во всей Якутии официально выявлено только 183 случая заражения COVID-19, на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении их может быть более тысячи. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК глава Якутии Айсен Николаев.

«Я предполагаю, что это может быть правдой, судя по по тем предварительным данным, которые мне давали», — сказал он, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения о тысяче заболевших на месторождении.

Николаев пояснил, что на месторождении находятся около 10,5 тыс. работников различных компаний — как структур «Газпрома», который ведет разработку месторождения, так и подрядных организаций. И в начале 20-х чисел апреля здесь был проведен сплошной забор анализов.

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«Пока еще окончательных данных нет, но судя по всему, количество заболевших значительное. Цифра 1 000 мне кажется далеко не пределом, она может быть даже больше», — признал глава Якутии.

Николаев также отметил, что у подавляющего большинства уже выявленных инфицированных болезнь протекает легко, тяжелых же власти вывозят в больницы в Якутске и Ленске. Есть и планы развертывания при поддержке МЧС малого госпиталя на самой Чаянде и большого — в одном из регионов присутствия «Газпрома».

«Мы ставим вопрос, и «Газпром» нас поддержал, что все-таки вахты надо вывозить. Здоровых увозить в регионы, откуда они приехали, а больных — в те медучреждения, которые могут их принять», — отметил Николаев.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России (разведанные запасы — около 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн т нефти и конденсата), является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». 17 апреля на месторождении ввели карантин после того, как в вахтовом поселке был выявлен очаг COVID-19.

28 апреля издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения вышли на акцию протеста — выразили недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и сведений, есть ли среди живущих и работающих с ними зараженные коронавирусом.

В службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ноябрьск» РБК сообщили, что «Газпрому» известно об акции недовольства работников Чаяндинского месторождения, однако они являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и их условия находятся в компетенции руководства этой компании.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Илья Доронов, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Якутия
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