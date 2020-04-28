В «Газпроме» ответили на сообщения об акции протеста вахтовиков в Якутии

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпрому» известно об акции недовольства работников Чаяндинского месторождения, однако они являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и их условия находятся в компетенции руководства этой компании. Об этом РБК сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ноябрьск».

Там добавили, что в работах задействовано около 30 подрядных организаций. «Вопросы обеспечения их деятельности, в том числе по соблюдению предписаний надзорных органов в текущей эпидемиологической обстановке, находятся исключительно в компетенции руководства этих организаций», — заявили в службе.

Ранее 28 апреля местное издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики месторождения вышли на акцию протеста, в ходе которой выражали недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и отсутствием сведений о том, есть ли среди живущих и работающих с ними людей зараженные коронавирусом.

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению трудовых прав и санитарных норм.