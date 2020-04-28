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В «Газпроме» ответили на сообщения об акции протеста вахтовиков в Якутии

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпрому» известно об акции недовольства работников Чаяндинского месторождения, однако они являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и их условия находятся в компетенции руководства этой компании. Об этом РБК сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия «Газпром добыча Ноябрьск».

Там добавили, что в работах задействовано около 30 подрядных организаций. «Вопросы обеспечения их деятельности, в том числе по соблюдению предписаний надзорных органов в текущей эпидемиологической обстановке, находятся исключительно в компетенции руководства этих организаций», — заявили в службе.

Ранее 28 апреля местное издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики месторождения вышли на акцию протеста, в ходе которой выражали недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и отсутствием сведений о том, есть ли среди живущих и работающих с ними людей зараженные коронавирусом.

Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID
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Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению трудовых прав и санитарных норм.

Глава республики Айсен Николаев заявил, что «Газпром» начнет вывозить из Якутии вахтовых работников Чаяндинского месторождения в ближайшие дни. В якутском правительстве сообщили, что на месторождении расположено всего 34 вахтовых поселка разных подрядчиков. В них размещено более 10 тыс. человек.

По словам Николаева, 56 человек из числа работников находятся в республиканских больницах, еще 39 сотрудников ранее вывезли на лечение в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Якутии ввели карантин на крупнейшем нефтегазовом месторождении
Общество
<p>Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение</p>

Глава Якутии также сообщил, что по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой с 30 апреля на Чаяндинском месторождении МЧС начнет разворачивать мобильный госпиталь.

Карантин на крупнейшем в Якутии нефтегазовом месторождении, которое питает в том числе газопровод «Сила Сибири», ввели 17 апреля после того, как в вахтовом поселке был выявлен очаг COVID-19. С 12 апреля персонал там находился на самоизоляции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Власти запретили свободный въезд и выезд из поселка, на границах введена пропускная система. Чтобы покинуть Чаяндинское месторождение, работникам нужно получить отрицательный анализ на коронавирус.

По данным оперативного штаба, в Якутии на 28 апреля выявлено 170 больных с COVID-19. За сутки их число выросло на шесть человек, 25 человек выздоровели, один умер.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Якутия, коронавирус, Газпром
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