В Якутии ввели карантин на крупнейшем нефтегазовом месторождении

На границах поселка будет введена пропускная система. Выезд граждан, контактировавших с заболевшими, категорически запрещен. Чтобы выехать с Чаядинского месторождения, работникам необходимо будет получить отрицательный результат теста на коронавирус.

При этом производственный процесс в рабочем поселке продолжается в штатном режиме. С 12 апреля весь его персонал находится на самоизоляции.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Ранее 12 апреля Николаев ввел аналогичные меры в городе Алдан на юге республики. Решение было принято после того, как в городе с населением в 21 тыс. человек за два дня выявили пять человек с коронавирусом.

По данным правительства Якутии, в республике подтвердили 47 случаев заболевания COVID-19. 16 пациентов выздоровели, остальные получают лечение. Смертельных случаев в регионе не зафиксировано.