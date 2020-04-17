В Якутии ввели карантин на крупнейшем нефтегазовом месторождении

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
СМИ узнали о согласии игроков «Арсенала» сократить годовые зарплаты Спорт, 13:02 Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков Финансы, 13:01 В США объяснили закупку космических двигателей у России Политика, 13:00 «А мы так не договаривались»: обратная сторона дистанционного управления Pro, 12:58 В Минпросвещения отказались изменить организацию ЕГЭ из-за пандемии Общество, 12:56 Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии Общество, 12:53 Кремль указал на проблемы в предложенных властями мерах поддержки Общество, 12:45 Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению Финансы, 12:37 Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 30 нахимовцев Общество, 12:34 Ажиотаж, прибыль и риски. Стоит ли участвовать в новом IEO Binance Крипто, 12:28 ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля Финансы, 12:25 Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово Бизнес, 12:24 СМИ сообщили о решении «Ювентуса» продлить контракт с Буффоном Спорт, 12:21 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 12:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Якутии ввели карантин на крупнейшем нефтегазовом месторождении

Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽1 016,9 +0,1% Купить
Газпром GAZP ₽185,39 +0,59% Купить
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (Фото: gazprom.ru)

Из-за коронавируса глава Якутии Айсен Николаев ввел полный карантин на принадлежащем «Газпрому» Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом РБК сообщила пресс-служба правительства региона.

Месторождение расположено в Ленском районе и является крупнейшим в республике.

По информации якутских властей, в инфекционном отделении Ленской центральной районной больницы сейчас находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из которых — работники вахтового поселка при месторождении.

В связи с этим с полуночи 17 апреля на Чаяндинском месторождении ограничивается свободное передвижение граждан, в том числе въезд и выезд с его территории. Исключения будет сделано для тех, кто пересекает его границы для для того, чтобы обеспечить непрерывность месторождения.

Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан
Общество

На границах поселка будет введена пропускная система. Выезд граждан, контактировавших с заболевшими, категорически запрещен. Чтобы выехать с Чаядинского месторождения, работникам необходимо будет получить отрицательный результат теста на коронавирус.

При этом производственный процесс в рабочем поселке продолжается в штатном режиме. С 12 апреля весь его персонал находится на самоизоляции.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Ранее 12 апреля Николаев ввел аналогичные меры в городе Алдан на юге республики. Решение было принято после того, как в городе с населением в 21 тыс. человек за два дня выявили пять человек с коронавирусом.

По данным правительства Якутии, в республике подтвердили 47 случаев заболевания COVID-19. 16 пациентов выздоровели, остальные получают лечение. Смертельных случаев в регионе не зафиксировано.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Якутия, карантин
Материалы по теме
Глава Якутии ввел полный карантин в городе Алдан
Общество
В Якутии запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter