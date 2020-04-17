В Якутии ввели карантин на крупнейшем нефтегазовом месторождении
Из-за коронавируса глава Якутии Айсен Николаев ввел полный карантин на принадлежащем «Газпрому» Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом РБК сообщила пресс-служба правительства региона.
Месторождение расположено в Ленском районе и является крупнейшим в республике.
По информации якутских властей, в инфекционном отделении Ленской центральной районной больницы сейчас находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из которых — работники вахтового поселка при месторождении.
В связи с этим с полуночи 17 апреля на Чаяндинском месторождении ограничивается свободное передвижение граждан, в том числе въезд и выезд с его территории. Исключения будет сделано для тех, кто пересекает его границы для для того, чтобы обеспечить непрерывность месторождения.