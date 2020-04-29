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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Правительство внесло изменения в правила вахтовых работ на фоне заражения вахтовиков в различных регионах и акции протеста в Якутии
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года. Документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с этими правилами максимальный срок продолжительности вахты может быть увеличен не более чем на три месяца по сравнению с нынешним (до сих пор составлял три месяца). Ежедневная смена должна быть не более 12 часов, а междусменный отдых с учетом перерывов для приема пищи также должен быть не менее 12 часов.

Увеличение продолжительности вахты допускается с письменного согласия работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции должно оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки или должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. Речь в данном случае идет и о сотрудниках, у которых закончился междувахтовый отдых, но которые не привлекаются работодателем к работе.

Руководителям высших исполнительных органов государственной власти рекомендовано оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод, в организации медицинского обслуживания, оказания услуг связи, транспортного, продовольственного, бытового и иного обеспечения работников.

При невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала и соблюдения в связи с этим продолжительности вахты, учетного периода рабочего времени, а также графика работы на вахте допускается их изменение с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Учетный период при этом не должен превышать одного года, а нормальная продолжительность рабочего времени должна соответствовать трудовому законодательству.

Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID
Общество

Необходимая временная изоляция на срок 14 дней для сменных работников включается во время нахождения их в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада за день работы. В случае отсутствия у работодателя помещений для прохождения персоналом необходимой временной изоляции его следует отправлять в обсервационные пункты, ближайшие к месту осуществления вахтовых работ.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля
Общество

28 апреля издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии вышли на акцию протеста, где выражали недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и сведений о том, есть ли среди живущих и работающих с ними людей зараженные коронавирусом. В «Газпроме» РБК сообщили, что протестующие являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и условия их труда находятся в компетенции руководства этой компании.

Ранее на Чаяндинском месторождении был введен карантин. По словам главы Якутии Айсена Николаева, 56 человек вахтовиков находятся в республиканских больницах, еще 39 ранее вывезли на лечение в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

25 апреля власти Татарстана заявили, что источниками заражения в республике стали жители, работавшие вахтовым методом в соседних регионах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Артем Филипенок
Теги: вахтовики, коронавирус, Михаил Мишустин
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