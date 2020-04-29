Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года. Документ опубликован на сайте правительства.
В соответствии с этими правилами максимальный срок продолжительности вахты может быть увеличен не более чем на три месяца по сравнению с нынешним (до сих пор составлял три месяца). Ежедневная смена должна быть не более 12 часов, а междусменный отдых с учетом перерывов для приема пищи также должен быть не менее 12 часов.
Увеличение продолжительности вахты допускается с письменного согласия работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
Время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции должно оплачиваться в размере не менее двух третей тарифной ставки или должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. Речь в данном случае идет и о сотрудниках, у которых закончился междувахтовый отдых, но которые не привлекаются работодателем к работе.
Руководителям высших исполнительных органов государственной власти рекомендовано оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод, в организации медицинского обслуживания, оказания услуг связи, транспортного, продовольственного, бытового и иного обеспечения работников.