Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

При невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала и соблюдения в связи с этим продолжительности вахты, учетного периода рабочего времени, а также графика работы на вахте допускается их изменение с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Учетный период при этом не должен превышать одного года, а нормальная продолжительность рабочего времени должна соответствовать трудовому законодательству.

Необходимая временная изоляция на срок 14 дней для сменных работников включается во время нахождения их в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада за день работы. В случае отсутствия у работодателя помещений для прохождения персоналом необходимой временной изоляции его следует отправлять в обсервационные пункты, ближайшие к месту осуществления вахтовых работ.

28 апреля издание «Якутия.Инфо» сообщило, что рабочие-вахтовики на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии вышли на акцию протеста, где выражали недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и сведений о том, есть ли среди живущих и работающих с ними людей зараженные коронавирусом. В «Газпроме» РБК сообщили, что протестующие являются сотрудниками подрядной организации «ГазАртСтрой» и условия их труда находятся в компетенции руководства этой компании.

Ранее на Чаяндинском месторождении был введен карантин. По словам главы Якутии Айсена Николаева, 56 человек вахтовиков находятся в республиканских больницах, еще 39 ранее вывезли на лечение в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

25 апреля власти Татарстана заявили, что источниками заражения в республике стали жители, работавшие вахтовым методом в соседних регионах.