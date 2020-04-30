В России коронавирусом заразились более 106 тыс. человек

Общее число заболевших COVID-19 в России выросло до 106 498 человек, за сутки в стране выявили 7099 новых случаев. Почти у 40% из новых зараженных не было клинических симптомов болезни

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 7099 человек, заразившихся коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число людей с COVID-19 с начала эпидемии в стране выросло до 106 498 человек.

Среди новых зараженных 39,9% случаев (2829 человек) выявлены активно у контактных лиц, клинических проявлений болезни в них не было. Наибольшее количество заболевших за прошедшие сутки обнаружили в Москве (плюс 3093 человека). По числу подтвержденных случаев COVID-19 столице уступают Подмосковье (за сутки 793 новых зараженных), Санкт-Петербург (336 человек), республика Дагестан (158 случаев), Нижегородская область (150 человек), Мурманская область (101 случай). В остальных регионах зарегистрировали меньше 100 заболевших COVID-19.

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При этом за сутки из больниц выписали 1333 человека. Общее число вылечившихся от заболевания в России превысило 11 тыс.

По данным американского университета Джонcа Хопкинса, Россия занимает восьмое место среди других стран мира по наибольшему количеству зараженных коронавирусом. Накануне по этому показателю она обошла Иран, а 28 апреля — Китай, который изначально стал эпицентром заражения.