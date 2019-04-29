Нагиев назвал условия отказа от сотрудничества с телевизионными проектами

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,49 -0,25 EUR Бирж. 72,09 -0,08 Brent 72,08 +0,13% USD Нал. 65,16 63,57 EUR Нал. 72,71 71,22 USD ЦБ 64,69 -0,01 EUR ЦБ 72,20 +0,11 EUR/USD 1,1184 +0,0034 BTC/USD Бирж. 5 460,70 -32,60 IMOEX 2 569,83 +0,24% RTSI 1 254,96 +0,64% DJIA 26 583,61 +0,15% Nasdaq 8 169,71 +0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 64,69 (-0,01) Quote, 12:54
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 72,2 (+0,11) Quote, 12:54
Минюст отказал «Открытой России» в регистрации из-за ошибок в документах Общество, 22:54 На востоке Парижа произошел пожар в отеле Общество, 22:49 Иркутские приставы сняли клип со словами «долги растут, долги плати» Общество, 22:45 Фигуристы Тарасова и Морозов переедут к новому тренеру в США Спорт, 22:32 Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии Экономика, 22:31 Дмитрия Быкова выписали из больницы Общество, 22:21 Нагиев назвал условия отказа от сотрудничества с телевизионными проектами Общество, 22:11 «Газпром» выразил уверенность в запуске «Турецкого потока» в 2019 году Бизнес, 22:11 Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест РБК и Philips, 22:02 «Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России Спорт, 21:58 СМИ сообщили о кратковременной остановке сердца у Ларри Кинга Общество, 21:47 Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней Бизнес, 21:46 Кабмин назвал сроки подготовки законопроекта о «регуляторной гильотине» Экономика, 21:41 Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов Общество, 21:33
Общество ,  
0 
Нагиев назвал условия отказа от сотрудничества с телевизионными проектами

Ведущий шоу «Голос.Дети», актер Дмитрий Нагиев заявил, что готов отказываться от работы в телевизионных проектах, в которых «не все честно». Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Это не касается непосредственно шоу «Голос», это касается в принципе работы на телевидении. Если в программе, которую мне предлагают, не все честно, то мне не очень интересно работать в такой программе», — заявил Нагиев.

По итогам программы от 26 апреля, 56,5% участников голосования высказались в поддержку Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Источники РБК сообщили, что «Первый канал» выявил признаки аномального голосования за одного из участников. Была назначена проверка.

Общество
Эрнст пообещал выяснить причину необычных итогов голосования на «Голосе»

Гендиректор канала Константин Эрнст подтвердил, что «активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».

Проверкой системы подсчета голосов в шоу занялась компания Group-IB — официальный партнер Интерпола и Европола.

Теги: Дмитрий Нагиев, «Голос»
Материалы по теме
Участников экспертизы голосования в «Голос.Дети» проверят на полиграфе
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Общество
Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter