Нагиев назвал условия отказа от сотрудничества с телевизионными проектами

Ведущий шоу «Голос.Дети», актер Дмитрий Нагиев заявил, что готов отказываться от работы в телевизионных проектах, в которых «не все честно». Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Это не касается непосредственно шоу «Голос», это касается в принципе работы на телевидении. Если в программе, которую мне предлагают, не все честно, то мне не очень интересно работать в такой программе», — заявил Нагиев.

По итогам программы от 26 апреля, 56,5% участников голосования высказались в поддержку Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Источники РБК сообщили, что «Первый канал» выявил признаки аномального голосования за одного из участников. Была назначена проверка.

Гендиректор канала Константин Эрнст подтвердил, что «активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».