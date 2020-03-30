Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции

Распространенная ранее информация о том, что срок режима самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля, ошибочная, заявил столичный оперативный штаб. Соответствующее сообщение было опубликовано в его Telegram-канале вечером 30 марта, однако позже его отредактировали.

«Срок режима самоизоляции определяется указом президента России. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — говорится в публикации.

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