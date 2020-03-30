Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции Общество, 20:17 Количество кошельков с одним биткоином установило исторический максимум Крипто, 20:07 В СКР допросили депутата госсовета Адыгеи по делу о хищении 700 млн руб. Общество, 20:05 В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек Общество, 20:02 В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции Общество, 19:54 СМИ узнали об отстранении боксера за видео о домашнем насилии Спорт, 19:52 Москва получит способные за полчаса определить коронавирус системы Экономика инноваций, 19:33  Минтранс сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы Общество, 19:30 Консультант команды «Формулы-1» предложил пилотам заразиться COVID-19 Спорт, 19:21 Опрос РБК Quote: а ваша неделя действительно нерабочая? Quote, 19:15 Россияне в Гоа пожаловались на дефицит овощей и фруктов Общество, 19:13 ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы Финансы, 19:13 Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве Общество, 19:04 Четыре истории об отцах: как взрослели дети знаменитых людей Стиль, 19:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Фото: Виктор Березкин / AP

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.

Ранее штаб на своем Telegram-канале опубликовал ответы на наиболее частые вопросы, связанные с карантинными мерами в Москве. На вопрос «До какого числа действует карантин?» изначально был опубликован ответ: «Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».

Однако позже текст сообщения был отредактирован. Теперь в нем говорится: «Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу».

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«По всем вопросам опубликованы ответы оперативного штаба. На данный момент этим и руководствуемся», — сказала РБК пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова в ответ на вопрос, установлена ли дата и почему она исчезла.

В пункте 9.3 указа мэра Москвы, касающемся обязанности всех граждан не покидать место проживания, дата окончания действия этой ограничительной меры не указана.

29 марта Сергей Собянин объявил, что с понедельника в Москве ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, и ввел полную самоизоляцию для граждан всех возрастов. Следом запрет выходить из дома без серьезной надобности ввели власти Подмосковья.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

30 марта примеру столичного региона последовали еще несколько субъектов России. Режим полной самоизоляции ввели в Липецкой, Вологодской, Рязанской, Мурманской, Калининградской, Свердловской, Брянской областях, республиках Марий Эл, Татарстан и Якутия.

По последним официальным данным, в России коронавирусом заразились 1836 человек. 66 пациентов выздоровели, девять умерли. Больше всего заболевших в Москве — 1226.

Теги: Москва, карантин, коронавирус
Материалы по теме
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Общество
Еще семь регионов решили ввести режим полной самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter