Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Фото: Виктор Березкин / AP

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.

Ранее штаб на своем Telegram-канале опубликовал ответы на наиболее частые вопросы, связанные с карантинными мерами в Москве. На вопрос «До какого числа действует карантин?» изначально был опубликован ответ: «Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».

Однако позже текст сообщения был отредактирован. Теперь в нем говорится: «Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу».

«По всем вопросам опубликованы ответы оперативного штаба. На данный момент этим и руководствуемся», — сказала РБК пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова в ответ на вопрос, установлена ли дата и почему она исчезла.