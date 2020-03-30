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Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина

По словам Мишустина, правительство намерено принять все меры, чтобы безответственные граждане не заражали других людей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Нарушителей режима изоляции будет ждать ужесточенное административное наказание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

«Ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях», — сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что эта неделя указом президента объявлена нерабочей. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, — не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», — добавил он.

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Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, был внесен в Госдуму 26 марта. «Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По данным ТАСС, размер штрафов для физических лиц составляет от 15–40 тыс. руб. при первом нарушении карантина до 150–300 тыс. при последующем. Для юридических лиц он варьируется от 200–500 тыс. руб. до 500 тыс. — 1 млн руб. соответственно. Сейчас при нарушении санитарно-эпидемиологических норм гражданина могут оштрафовать максимум на 500 руб., для юридических лиц размер наказания не превышает 20 тыс. руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предлагали еще жестче наказывать нарушителей карантина. По их проекту, ответственность для покинувших режим изоляции должна быть уголовной. Наказание за нарушение норм карантина, повлекшее гибель нескольких человек, в соответствии с разработанным Володиным и Крашенинниковым законопроектом может доходить до семи лет лишения свободы.

В нескольких регионах России уже введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта. Выйти из дома можно будет только для поездки на работу в случае необходимости, а также для похода в аптеку или за продуктами. Размер наказания для нарушителей обсуждает Мосгордума.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: карантин, коронавирус
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