Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина
Нарушителей режима изоляции будет ждать ужесточенное административное наказание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».
«Ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях», — сказал глава правительства.
Мишустин напомнил, что эта неделя указом президента объявлена нерабочей. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции. А те, кому ответственности не хватает, — не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», — добавил он.
Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, был внесен в Госдуму 26 марта. «Шкала штрафов большая и зависит от нарушения», — говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.