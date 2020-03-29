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Мосгордума начала заседание о наказании для нарушивших самоизоляцию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«Совместно с коллегами-депутатами мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования», — сказал он. По его словам, встреча началась в формате видеоконференции.

Шапошников указал, что за последние дни он получил «сотни взволнованных и разгневанных сообщений от москвичей», говорящих о горожанах, которые игнорируют рекомендации оставаться дома.

«Безответственность тех, кто воспринял субботу и воскресенье как время для прогулок, а не для самоизоляции, не просто удивляет, а возмущает», — отметил Шапошников.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении режима самоизоляции в Москве с 30 марта. Выйти из дома можно будет только для поездки на работу в случае необходимости, для похода в аптеку или за продуктами.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Число заболевших коронавирусом в столице составляет 1014 человек. Всего в России зарегистрировали 1534 случая заболевания.

Теги: Мосгордума, карантин
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