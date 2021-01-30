В России выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки

С начала пандемии инфекцией в России заразились более 3,83 млн человек, число летальных исходов выросло до 72,6 тыс.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 19 032 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в стране коронавирус выявили у 3 832 080 человек.

Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Санкт-Петербург (2512), Москва (2430) и Московская область (1069). Меньше всего новых заболевших выявили на Чукотке (десять), в Еврейской автономной области (девять) и в Ненецком автономном округе (семь).

В пятерку лидеров по общему числу зараженных с начала пандемии входят Москва (927,7 тыс.), Петербург (331,9 тыс.), Подмосковье (191,6 тыс.), Нижегородская (83,9 тыс.) и Свердловская области (70 тыс.).