В России выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 19 032 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Всего в стране коронавирус выявили у 3 832 080 человек.
Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Санкт-Петербург (2512), Москва (2430) и Московская область (1069). Меньше всего новых заболевших выявили на Чукотке (десять), в Еврейской автономной области (девять) и в Ненецком автономном округе (семь).
В пятерку лидеров по общему числу зараженных с начала пандемии входят Москва (927,7 тыс.), Петербург (331,9 тыс.), Подмосковье (191,6 тыс.), Нижегородская (83,9 тыс.) и Свердловская области (70 тыс.).