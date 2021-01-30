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В России выявили более 19 тыс. случаев коронавируса за сутки

С начала пандемии инфекцией в России заразились более 3,83 млн человек, число летальных исходов выросло до 72,6 тыс.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 19 032 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в стране коронавирус выявили у 3 832 080 человек.

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Лидируют по числу подтвержденных случаев инфицирования за сутки Санкт-Петербург (2512), Москва (2430) и Московская область (1069). Меньше всего новых заболевших выявили на Чукотке (десять), в Еврейской автономной области (девять) и в Ненецком автономном округе (семь).

В пятерку лидеров по общему числу зараженных с начала пандемии входят Москва (927,7 тыс.), Петербург (331,9 тыс.), Подмосковье (191,6 тыс.), Нижегородская (83,9 тыс.) и Свердловская области (70 тыс.).

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Помимо этого, в течение 24 часов в России зафиксировали 512 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов, по подсчетам оперативного штаба, выросло до 72 697. Больше всего смертей зафиксировали в Москве (13,3 тыс.), также 9,6 тыс. человек скончались в Петербурге и 3,7 тыс. — в Подмосковье.

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Данные штаба отличаются от подсчетов Росстата, который учитывает все случаи смертей от коронавируса, в том числе те, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за заражения. По подсчетам статистического ведомства, только с апреля по ноябрь 2020 года в России скончались 116 030 человек.

11 января РБК подсчитал, что в новогодние праздники и после них прирост случаев заражения коронавирусом, согласно официальным данным оперативного штаба, прекратился. Если в декабре темпы прироста составляли 3,8%, то 4 января этот показатель упал до минус 7,6%, а 25 января он составил минус 9,1%. С 24 января суточная заболеваемость в России не превышает 20 тыс.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас подтверждается предположение о том, что COVID-19 будет сезонным заболеванием. «Сегодня он потихонечку уходит», — отметила она. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что пандемия начнет отступать после февраля-марта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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