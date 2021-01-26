Последствия протестов из-за новых ограничений в Нидерландах. Фоторепортаж

В Нидерландах с 23 января на фоне эпидемии коронавируса введен комендантский час. Жители разных городов выходят на протесты против этих мер. Выступления обернулись стычками с полицией и арестами, участники поджигали мосты и громили витрины. Последствия протестов — в фоторепортаже РБК

В стране задержаны десятки демонстрантов Выступления вызваны введением комендантского часа с 21:00 до 4:30, правительство приняло эту меру до 10 февраля В нескольких городах для разгона протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ Протестующие бросали в полицейских петарды и камни Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что происходящее «не имеет никакого отношения к протесту, это наказуемое по закону насилие» и власти будут относиться к нему соответствующе В нескольких городах демонстранты использовали велосипеды для создания баррикад В городе Урк сожгли станцию тестирования на коронавирус. Местные власти заявили, что «это не только неприемлемо, это пощечина, особенно для сотрудников местных органов здравоохранения, которые делают все возможное, чтобы помочь жителям Урка» СМИ отмечают , что комендантский час — первый в Нидерландах со времен Второй мировой войны. В стране действуют и другие ограничения: с октября закрыты бары и рестораны, в прошлом месяце закрыли школы и магащины, не относящуюся к торговле товарами первой необходимости На 26 января в Нидерландах выявлено более 966 тыс. случаев заражения, больше 13 тыс. человек умерли По данным Bloomberg, сейчас в Нидерландах использовали 135 тыс. доз вакцины — меньше одной на 100 человек населения.