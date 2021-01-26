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Пандемия коронавируса ,  
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Последствия протестов из-за новых ограничений в Нидерландах. Фоторепортаж

В Нидерландах с 23 января на фоне эпидемии коронавируса введен комендантский час. Жители разных городов выходят на протесты против этих мер. Выступления обернулись стычками с полицией и арестами, участники поджигали мосты и громили витрины. Последствия протестов — в фоторепортаже РБК
Витрины торговой улицы в городе Хертогенбос
Витрины торговой улицы в городе Хертогенбос (Фото: Piroschka van de Wouw / EPA / ТАСС)

В стране задержаны десятки демонстрантов

Хертогенбос
Хертогенбос (Фото: Piroschka van de Wouw / EPA / ТАСС)

Выступления вызваны введением комендантского часа с 21:00 до 4:30, правительство приняло эту меру до 10 февраля

Роттердам
Роттердам (Фото: Koen Van Weel / EPA / ТАСС)
В нескольких городах для разгона протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ
Роттердам
Роттердам (Фото: Koen Van Weel / EPA / ТАСС)

Протестующие бросали в полицейских петарды и камни

Роттердам
Роттердам (Фото: Koen Van Weel / EPA / ТАСС)

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что происходящее «не имеет никакого отношения к протесту, это наказуемое по закону насилие» и власти будут относиться к нему соответствующе

Эйндховен
Эйндховен (Фото: Rob Engelaar / EPA / ТАСС)

В нескольких городах демонстранты использовали велосипеды для создания баррикад

Урк
Урк (Фото: Jeroen Jumelet / EPA / ТАСС)
В городе Урк сожгли станцию тестирования на коронавирус. Местные власти заявили, что «это не только неприемлемо, это пощечина, особенно для сотрудников местных органов здравоохранения, которые делают все возможное, чтобы помочь жителям Урка»
Роттердам
Роттердам (Фото: Marco De Swart / EPA / ТАСС)
СМИ отмечают, что комендантский час — первый в Нидерландах со времен Второй мировой войны. В стране действуют и другие ограничения: с октября закрыты бары и рестораны, в прошлом месяце закрыли школы и магащины, не относящуюся к торговле товарами первой необходимости
Эйндховен
Эйндховен (Фото: Nik Oiko / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС)
На 26 января в Нидерландах выявлено более 966 тыс. случаев заражения, больше 13 тыс. человек умерли
Роттердам
Роттердам (Фото: Marco De Swart / EPA / ТАСС)
По данным Bloomberg, сейчас в Нидерландах использовали 135 тыс. доз вакцины — меньше одной на 100 человек населения.
мультимедиа Нидерланды протесты COVID-19 комендантский час
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