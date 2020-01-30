Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

От лица Тунберг они предложили актеру и его невесте участвовать в проекте «Звезды спасают мир». Феникса пранкеры выбрали, так как он примерный экоактивист, рассказал РБК один из них. Номер актера пранкеры нашли через агентов

Хоакин Феникс (Фото: Chris Pizzello / AP)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.

Девушка, представившаяся Гретой Тунберг (по данным «РИА Новости», ее сыграла знакомая пранкеров), сообщила, что собирается запустить проект «Звезды спасут землю». «Это будет моя коллаборация с известными людьми», — пояснила она. Мужчина, говоривший за отца экоактивистки (агентство передает, что его озвучил Столяров), предложил паре принять в нем участие. Феникс ответил, что они «хотели бы оказать любую возможную помощь», и спросил, как именно они могут это сделать. Мара отметила, что для них «жизненно важен» вопрос, касающийся прав животных, в частности тех, что задействованы в сельском хозяйстве.

Затем озвучившая Грету Тунберг девушка спросила, могла бы она получить роль в продолжении «Джокера», отметив, что сыграла бы героиню Харли Квин — влюбленную в Джокера девушку в комиксах DC. Актер пообещал обсудить вопрос с режиссером. Кроме того, она попросила Феникса рассмеяться так, как он делал это в фильме. Тот долго не мог воспроизвести смех, объяснив, что забыл, как это делается, но позже все же рассмеялся. К концу телефонного звонка ненастоящие Грета и Сванте Тунберг начали говорить уже друг с другом, пока актеры оставались на линии и разыграли одну из сцен «Джокера». После этого Феникс понял, что звонок был шуткой. «Да это же пранк, нас конкретно круто пранканули», — резюмировал актер.

В разговоре с РБК Алексей Столяров пояснил, что номер Феникса пранкеры нашли через его агентов. «У нас проект экологический и посвящен не только экологии, но и другим проблемам. А Грета Тунберг символизирует этакую борьбу со всеми мировыми угрозами. Из известных людей Хоакин Феникс — это примерный экоактивист, плюс он очень известный, поэтому мы выбрали его», — заявил Столяров, отвечая на вопрос, почему они позвонили именно Фениксу.