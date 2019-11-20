СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс получил разрешение на съемки второй части киноленты, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом в его офисе и вышел оттуда с разрешением снять «по меньшей мере еще одну историю». По данным издания, он не только станет режиссером сиквела, но и напишет сценарий вместе со Скоттом Сильвером, который работал и над первой частью. Журнал также пишет, что в работе над второй частью скорее всего примет участие исполнитель главной роли Хоакин Феникс.

Представители Филлипса и студии отказались от комментариев.

Ранее «Джокер» преодолел отметку в $1 млрд кассовых сборов и стал первой картиной с рейтингом R (содержит материалы, предназначенные только для взрослых), которая достигла такого результата.