Общество , 11 дек, 16:00
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Time впервые выбрал человеком года подростка
Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.
На это звание среди прочих претендовали президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, участники протестов в Гонконге и анонимный осведомитель, пожаловавшийся на Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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