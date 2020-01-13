В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

Лучшая актриса второго плана:

Лучший актер второго плана:

В номинации «Лучший дизайн костюмов» будут бороться «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в Голливуде».

В шорт-лист за «Лучший звук» попали «К звездам», «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды в Голливуде».

За статуэтку в номинации «Лучший монтаж звука» будут бороться «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды в Голливуде», «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Фильмы-победители станут известны на церемонии 9 февраля. Голосование проходило со 2 по 7 января. Февральская церемония второй раз за историю премии пройдет без ведущего. В 2019 году ведущим должен был быть комик Кевин Харт, однако после скандала, связанного с его высказываниями об ЛГБТ-сообществе, он отказался от участия в церемонии.

Российское кино на «Золотом глобусе» и «Оскаре»

«Золотой глобус»

Советские и российские фильмы 13 раз (шесть — до распада СССР и семь — после) номинировались на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако получали награду всего два раза. В 1969 году победу одержал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 2015 году приз получила картина Андрея Звягинцева «Левиафан». В 2017 году на премию от России также был номинирован фильм Звягинцева — картина «Нелюбовь». Для Звягинцева эта номинация на «Золотой глобус» уже третья. Кроме картин «Нелюбовь» и «Левиафан», в 2004 году на премию была номинирована его картина «Возвращение». Кроме Звягинцева, из российских режиссеров на «Золотой глобус» претендовали Никита Михалков («Урга — территория любви»), Сергей Бодров-старший («Кавказский пленник»), Павел Чухрай («Вор») и Алексей Учитель («Край»).

«Оскар»

Премию «Оскар» в аналогичной категории за лучший фильм на иностранном языке советские и российские картины получали четыре раза из 16 номинаций. Обладателями награды становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и СССР), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Из российских фильмов до номинации в этой категории также доходили картины «Урга — территория любви», «Кавказский пленник», «Вор», «12» и «Левиафан». Последний в 2015 году считался одним из главных фаворитов, но проиграл польской картине «Ида». «Нелюбовь» Звягинцева в 2017 также выдвинули от России на «Оскар».

Звягинцев и Михалков — лидеры по номинациям на «Оскар» в постсоветское время. Михалков выдвигался на получение премии пять раз, дважды номинировался и один раз получил награду. Звягинцев выдвигался трижды и также получил две номинации.

В 2018 году на «Оскар» от России выдвигался фильм «Собибор» Константина Хабенского.

Советские и российские фильмы получали «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» («Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, 1943) и «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Старик и море» Александра Петрова, 2000).