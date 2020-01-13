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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

92-я церемония «Оскар» пройдет 9 февраля. В число претендентов на премию не вошел российский фильм «Дылда»
Фото: Hubert Boesl / DPA / ТАСС

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.

Лучший фильм:

  • «Форд против Феррари»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды в Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший режиссер:

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Тодд Филлипс («Джокер»)
  • Сэм Меднес («1917»)
  • Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)
  • Пон Джун-Хо («Паразиты»)

Лучшая актриса:

  • Синтия Эриво («Гарриет»)
  • Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)
  • Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
  • Шарлиз Терон («Скандал»)
  • Рене Зельвегер («Джуди»)

Лучший актер:

  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Хоакин Феникс («Джокер»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая актриса второго плана:

  • Кэти Бэйтс (Дело Ричарда Джуэлла)
  • Лора Дерн («Брачная история»)
  • Скарлетт Йохансон («Кролик Джожжо»)
  • Флоренс Паг («Маленькие женщины»)
  • Марго Робби («Скандал»)

Лучший актер второго плана:

  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
  • Энтони Хопкинс («Два Папы»)
  • Аль Пачино («Ирландец»)
  • Джо Пеши («Ирландец»)
  • Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)

В номинации «Лучший дизайн костюмов» будут бороться «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в Голливуде».

В шорт-лист за «Лучший звук» попали «К звездам», «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды в Голливуде».

За статуэтку в номинации «Лучший монтаж звука» будут бороться «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды в Голливуде», «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Фильмы-победители станут известны на церемонии 9 февраля. Голосование проходило со 2 по 7 января. Февральская церемония второй раз за историю премии пройдет без ведущего. В 2019 году ведущим должен был быть комик Кевин Харт, однако после скандала, связанного с его высказываниями об ЛГБТ-сообществе, он отказался от участия в церемонии.

Российское кино на «Золотом глобусе» и «Оскаре»

«Золотой глобус»

Советские и российские фильмы 13 раз (шесть — до распада СССР и семь — после) номинировались на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако получали награду всего два раза. В 1969 году победу одержал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 2015 году приз получила картина Андрея Звягинцева «Левиафан». В 2017 году на премию от России также был номинирован фильм Звягинцева — картина «Нелюбовь». Для Звягинцева эта номинация на «Золотой глобус» уже третья. Кроме картин «Нелюбовь» и «Левиафан», в 2004 году на премию была номинирована его картина «Возвращение». Кроме Звягинцева, из российских режиссеров на «Золотой глобус» претендовали Никита Михалков («Урга — территория любви»), Сергей Бодров-старший («Кавказский пленник»), Павел Чухрай («Вор») и Алексей Учитель («Край»).

«Оскар»

Премию «Оскар» в аналогичной категории за лучший фильм на иностранном языке советские и российские картины получали четыре раза из 16 номинаций. Обладателями награды становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и СССР), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Из российских фильмов до номинации в этой категории также доходили картины «Урга — территория любви», «Кавказский пленник», «Вор», «12» и «Левиафан». Последний в 2015 году считался одним из главных фаворитов, но проиграл польской картине «Ида». «Нелюбовь» Звягинцева в 2017 также выдвинули от России на «Оскар».

Звягинцев и Михалков — лидеры по номинациям на «Оскар» в постсоветское время. Михалков выдвигался на получение премии пять раз, дважды номинировался и один раз получил награду. Звягинцев выдвигался трижды и также получил две номинации.

В 2018 году на «Оскар» от России выдвигался фильм «Собибор» Константина Хабенского.

Советские и российские фильмы получали «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» («Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, 1943) и «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Старик и море» Александра Петрова, 2000).

Авторы: Георгий Тадтаев, Константин Нагаев
Теги: «Оскар», кино, номинация, фильм
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