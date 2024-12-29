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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, кто поможет Украине электричеством из-за угроз Словакии

Bloomberg: Польша может помочь Украине электричеством из-за угроз Словакии
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за вероятного прекращения транзита российского газа через Украину в Словакию с 1 января Братислава угрожает Киеву не поставлять электричество. Помощь Украине готова оказать Польша. Киев же может прекратить и нефтяной транзит
Вид на ТЭЦ в Явожно, Польша
Вид на ТЭЦ в Явожно, Польша (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польша может увеличить экспорт электроэнергии на Украину, если Словакия решит остановить поставки электричества в страну в связи с прекращением газового транзита. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.

По словам источника агентства, правительство Польши готово увеличить производство электроэнергии, чтобы компенсировать нехватку электричества в украинской сети, если Словакия реализует свою угрозу.

Киев, в свою очередь, пригрозил Братиславе остановить транзит нефти по трубопроводу «Дружба», часть которого идет на западе Украины, если Словакия прекратит поставки электроэнергии, сказал другой источник Bloomberg.

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1 января завершается срок действия договора между Украиной и «Газпромом» по транзиту российского газа в Европу. Киев сообщал, что не собирается продлевать договор о транзите. Президент Владимир Путин, указывая на отказ Украины, также отмечал, что контракт на транзит продлевать не будут. «Газпром» это переживет», а Киев получал благодаря соглашению «$700–800 млн в год», говорил глава государства.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо из-за возможного «газового кризиса» ездил в Россию на встречу с Путиным 22 декабря. Фицо отмечал, что его визит «стал реакцией» на слова украинского президента Владимира Зеленского, который ответил на его «личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину» на территорию Словакии, так как этот газ может быть российским. Обсуждались альтернативные варианты, например, поставка по трубопроводу азербайджанского газа.

27 декабря Фицо допустил, что из-за прекращения газового транзита Словакия остановит «поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях в сети». Зеленский после этого заявил, что Братислава по требованию Москвы собирается «открыть второй энергетический фронт против Украины». Глава государства обвинил словацкого премьера в поддержке действий России, назвал его позицию «абсолютно аморальной», и уточнил, что доля Словакии в импорте электроэнергии составляет примерно 19%, за эти поставки Украина платит $200 млн ежегодно.

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