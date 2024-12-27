 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газа

Словакия допустила остановку энергопоставок Киеву при прекращении транзита газа
Словакия готова остановить поставки электроэнергии, в которой «безотлагательно» нуждается Украина, когда оценит ситуацию с газом после 1 января, сказал Фицо. В этот день прекращается транзит, Киев и Москва исключили его продление
«Газпром» GAZP ₽127,7 +0,64% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он (цитата по TASR).

По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд. Из-за остановки транзита цены на газ вырастут, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил премьер.

Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзит
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Фицо предупредил, что его страна пострадает от прекращения транзита газа через Украину. Как отмечает TASR, при переходе Евросоюза к альтернативным путям поставок газа Словакия окажется в конце цепочки, а не в ее начале, как раньше.

Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, поставки через нее прекратятся утром 1 января. Президент России Владимир Путин также исключил пролонгацию соглашения.

Накануне российский президент заявил, что Киев, который «клюет с руки у Европы», своим отказом от продления контракта теперь наказывает ее. «И так-то им там непросто, уже под $500 за 1 тыс. «кубов» цена на газ выросла», — сказал он, подчеркнув, что «за три-четыре дня заключить его [контракт] невозможно».

По его словам, там начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Российский президент исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». «И для того чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая», — отметил он. После слов российского президента цены на газ в Европе резко выросли.

Сохранить транзит газа через Украину путем перевода топлива в венгерскую собственность на российско-украинской границе предлагал Будапешт. Фицо 22 декабря приезжал в Москву из-за позиции Киева и встречался с Путиным.

После встречи словацкий премьер рассказал, что Путин готов продолжать поставки газа на Запад и в Словакию. Однако, по словам Фицо, это практически невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Словакия Украина газ электричество
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзит
Экономика
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзит
Политика
Орбан предложил сохранить транзит через Украину, сменив собственника газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 19:15
Шольц рассказал о диалоге с Трампом по УкраинеПолитика, 23:46
Турция направила в Баку группу для расследования крушения самолета AZALПолитика, 23:36
Фицо заявил, что не обязан только помогать УкраинеПолитика, 23:18
Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страныПолитика, 22:55
Вильфанд назвал регионы России с январем теплее нормыОбщество, 22:40
Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газаПолитика, 22:37
Свергнувшая Асада группировка провела военный парад в Дамаске. ВидеоПолитика, 22:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по миру на УкраинеПолитика, 22:06
Как беттинг становится драйвером развития спортаОтрасли, 22:06
Bloomberg рассказал, сколько ВСУ еще продержатся в Курской областиПолитика, 22:04
Кирби подтвердил предложение США помочь в расследовании крушения в АктауПолитика, 22:01
ЦСКА выиграл десятый подряд матч в КХЛСпорт, 21:58
Спасатели собрали 37 тыс. тонн грунта c мазутом с берегов Черного моряОбщество, 21:50
В «Цифра брокер» предсказали индекс Мосбиржи в 5000 пунктов в 2025 годуИнвестиции, 21:28