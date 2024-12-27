Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газа
Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.
«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он (цитата по TASR).
По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд. Из-за остановки транзита цены на газ вырастут, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил премьер.
Фицо предупредил, что его страна пострадает от прекращения транзита газа через Украину. Как отмечает TASR, при переходе Евросоюза к альтернативным путям поставок газа Словакия окажется в конце цепочки, а не в ее начале, как раньше.
Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, поставки через нее прекратятся утром 1 января. Президент России Владимир Путин также исключил пролонгацию соглашения.
Накануне российский президент заявил, что Киев, который «клюет с руки у Европы», своим отказом от продления контракта теперь наказывает ее. «И так-то им там непросто, уже под $500 за 1 тыс. «кубов» цена на газ выросла», — сказал он, подчеркнув, что «за три-четыре дня заключить его [контракт] невозможно».
По его словам, там начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Российский президент исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». «И для того чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая», — отметил он. После слов российского президента цены на газ в Европе резко выросли.
Сохранить транзит газа через Украину путем перевода топлива в венгерскую собственность на российско-украинской границе предлагал Будапешт. Фицо 22 декабря приезжал в Москву из-за позиции Киева и встречался с Путиным.
После встречи словацкий премьер рассказал, что Путин готов продолжать поставки газа на Запад и в Словакию. Однако, по словам Фицо, это практически невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Украины.
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