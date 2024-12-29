 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg рассказал об альтернативных решениях по транзиту газа в Европу

Словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией АзербайджанаSOCAR о закупках газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что SOCAR может закупать газ у России для поставок европейским покупателям.

SPP и оператор Eustream, а также венгерская MOL и ряд компаний из Австрии и Италии просят Украину не отказываться от транзита российского газ, сообщает агентства. Речь идет о 15 млрд кубометров газа в год — именно столько идет транзитом через Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал вариант перехода газа в венгерскую собственность на российско-украинской границе. По его словам, Будапешт ведет переговоры и с Москвой, и с Киевом о сохранении транзита.

Президент Владимир Путин упоминал предложения, которые позволили бы Венгрии, Словакии, Турции или Азербайджану взять под свой контроль газ, транспортируемый через Украину. По его словам, начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Однако он исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». «И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая», — заявил он.

Материал дополняется

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В Азербайджан доставили тела 24 погибших при крушении самолета AZALОбщество, 00:16
Зурабишвили рассказала, где проведет последнюю ночь как президентПолитика, 00:10
Каковы шансы на переизбрание у критикующего Украину президента ХорватииПолитика, 00:01
Bloomberg рассказал об альтернативных решениях по транзиту газа в ЕвропуПолитика, 00:00
Глава отдела мнений Welt решила уволиться из-за интервью с МаскомПолитика, 28 дек, 23:17
WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»Политика, 28 дек, 22:58
Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о прекращении поставок электричестваПолитика, 28 дек, 22:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умер старейший из выживших при нападении на Перл-ХарборОбщество, 28 дек, 22:21
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 28 дек, 22:04
В жилом доме на северо-западе Турции взорвался газОбщество, 28 дек, 21:47
Как работает платформа для торгов залоговым имуществом СбербанкаОтрасли, 28 дек, 21:42
В Далласе ограбили дом звезды НБА Луки ДончичаСпорт, 28 дек, 21:34
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 28 дек, 21:32
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 28 дек, 21:27