Bloomberg рассказал об альтернативных решениях по транзиту газа в Европу

Словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией АзербайджанаSOCAR о закупках газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что SOCAR может закупать газ у России для поставок европейским покупателям.

SPP и оператор Eustream, а также венгерская MOL и ряд компаний из Австрии и Италии просят Украину не отказываться от транзита российского газ, сообщает агентства. Речь идет о 15 млрд кубометров газа в год — именно столько идет транзитом через Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал вариант перехода газа в венгерскую собственность на российско-украинской границе. По его словам, Будапешт ведет переговоры и с Москвой, и с Киевом о сохранении транзита.

Президент Владимир Путин упоминал предложения, которые позволили бы Венгрии, Словакии, Турции или Азербайджану взять под свой контроль газ, транспортируемый через Украину. По его словам, начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Однако он исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». «И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая», — заявил он.

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