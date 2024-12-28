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Военная операция на Украине ,  
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Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о прекращении поставок электричества

Глава Минэнерго: Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о поставках электричества
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Украина направила обращения комиссару ЕС по энергетике, в Европейское энергетическое сообщество и Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за возможного прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, его слова приводит Минэнерго в телеграм-канале.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — сказал он.

Галущенко добавил, что Украина подготовила механизм замены поставок электроэнергии из Словакии. По его словам, есть «другие соседи», которые готовы увеличить соответствующие мощности, и переговоры с ними уже проведены.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он в видеообращении в соцсетях.

Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, поставки через нее прекратятся утром 1 января. Президент России Владимир Путин также исключил пролонгацию соглашения.

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