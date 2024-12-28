Киев обратился в ЕС из-за слов Фицо о прекращении поставок электричества
Украина направила обращения комиссару ЕС по энергетике, в Европейское энергетическое сообщество и Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-Е) из-за возможного прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, его слова приводит Минэнерго в телеграм-канале.
«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — сказал он.
Галущенко добавил, что Украина подготовила механизм замены поставок электроэнергии из Словакии. По его словам, есть «другие соседи», которые готовы увеличить соответствующие мощности, и переговоры с ними уже проведены.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит.
«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он в видеообращении в соцсетях.
Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа, поставки через нее прекратятся утром 1 января. Президент России Владимир Путин также исключил пролонгацию соглашения.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов