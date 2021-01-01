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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли 72 человека с COVID-19 за сутки

С начала пандемии в столице от инфекции умерли 11 136 человек
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли еще 72 человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего за время пандемии в столице, по данным оперативного штаба, зафиксировали 11 136 летальных исходов из-за коронавируса.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в ноябре от коронавируса как основной причины смерти в городе умерли 3418 человек. Всего в городе в этом месяце зарегистрировали 14 456 смертей — на 4730, или на 48,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти из 14 456 летальных исходов отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь, указали в департаменте.

В ведомстве отметили, что за весь период пандемии в Москве летальность от коронавируса составила 2,23% с учетом случаев, в которых инфекция стала основной причиной смерти, и 3,83%, если включить все случаи, когда вирус был также сопутствующим заболеванием.

Власти Москвы отчитались о росте смертности в ноябре в полтора раза
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Москва занимает первое место в России по числу заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявили 798 тыс. случаев заражения, из них 5,6 тыс. за последние сутки. В России, по состоянию на утро 29 декабря, COVID-19 выявили у более чем 3,1 млн человек, из которых 2,5 млн выздоровели, 55,82 тыс. скончались.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых решениях в связи с COVID-19. Школьникам на неделю продлят зимние каникулы. При этом москвичи старшего возраста, студенты старше и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут снова пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, когда сделают прививку от коронавируса.

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