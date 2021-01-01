В Москве умерли 72 человека с COVID-19 за сутки

С начала пандемии в столице от инфекции умерли 11 136 человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли еще 72 человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего за время пандемии в столице, по данным оперативного штаба, зафиксировали 11 136 летальных исходов из-за коронавируса.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в ноябре от коронавируса как основной причины смерти в городе умерли 3418 человек. Всего в городе в этом месяце зарегистрировали 14 456 смертей — на 4730, или на 48,6% больше, чем в ноябре прошлого года. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти из 14 456 летальных исходов отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь, указали в департаменте.

В ведомстве отметили, что за весь период пандемии в Москве летальность от коронавируса составила 2,23% с учетом случаев, в которых инфекция стала основной причиной смерти, и 3,83%, если включить все случаи, когда вирус был также сопутствующим заболеванием.