Собянин продлил зимние каникулы для школьников

Мэр Москвы добавил ученикам 1–11-х еще одну неделю отдыха. Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения допобразования и спортшколы, подведомственные столичному правительству

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Зимние каникулы в столичных школах для учеников 1–11-х классов продлеваются на неделю — до 17 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы приняли следующие решения. Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю — до 17 января 2021 года», — написал он в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, а также учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные столичному правительству. При этом негосударственным образовательным учреждениям Собянин порекомендовал принять аналогичные решения.

Вместе с тем мэр сообщил, что в период зимних каникул дистанционных занятий не будет. Собянин отметил, что школьники могут «повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — отметил Собянин.