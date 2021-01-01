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Собянин продлил зимние каникулы для школьников

Мэр Москвы добавил ученикам 1–11-х еще одну неделю отдыха. Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения допобразования и спортшколы, подведомственные столичному правительству
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Зимние каникулы в столичных школах для учеников 1–11-х классов продлеваются на неделю — до 17 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы приняли следующие решения. Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю — до 17 января 2021 года», — написал он в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, а также учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные столичному правительству. При этом негосударственным образовательным учреждениям Собянин порекомендовал принять аналогичные решения.

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Вместе с тем мэр сообщил, что в период зимних каникул дистанционных занятий не будет. Собянин отметил, что школьники могут «повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», — отметил Собянин.

Зимние школьные каникулы должны были продлиться с 31 декабря по 10 января включительно. Предстоящие каникулы станут не первыми, которые власти Москвы решили продлить в этом учебном году из-за распространения коронавируса COVID-19. Так, в сентябре Собянин объявлял о продлении на неделю каникул, которые должны были пройти с 5 по 11 октября.

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В середине октября Собянин сообщил, что ученики 6–11-х классов после завершения двухнедельных каникул с 19 октября будут учиться дистанционно вплоть до 1 ноября, а ученики 1–5-х классов вернутся в школы. Мэр объяснил это решение тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом COVID-19. Позднее мэр оставил учеников средней и старшей школы на удаленке до конца 2020 года.

Автор
Михаил Юшков
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