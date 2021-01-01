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Общество ,  
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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололеде в Москве и области действует с 9.00 30 декабря до 21.00 31 декабря. Сильный ветер ожидается с 9.00 29 декабря до 9.00 30 декабря. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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Ранее опрошенные РБК синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь столичный регион ждет теплая погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в столице температура воздуха будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами в регионе выпадет мокрый снег.

Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 1 января температура немного понизится и будет «слабо отрицательная», в первые дни каникул также возможен небольшой снегопад.

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