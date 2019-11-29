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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
Юрий Титов летом настаивал, что опубликованные МВД фотографии «нарколаборатории» были сделаны в квартире журналиста Ивана Голунова. Позднее оказалось, что в квартире был сделан только один снимок
Юрий Титов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы.

«Я просто перехожу на другую работу», — заявил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов на вопрос об увольнении.

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента «Медузы». Знакомые журналиста отмечали, что на фото не квартира Голунова. Титов, однако, опровергал информацию о том, что фото сделаны в другом месте. «Официально сообщаю, что фотографии, размещенные на официальном сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вишняковской улице», — говорил он журналистам (цитата по сообщению «РИА Новости» от 7 июня).

Позднее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку. Как выяснилось, в квартире Голунова была сделана только одна фотография. Новость, к которой были прикреплены фотографии, с сайта МВД удалили. В полиции продолжили расследование дела против Голунова, обвинив его в связях с наркоторговцами. Дело вызвало общественный резонанс, сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за расследования о связях силовиков с похоронным бизнесом. Через пять дней после задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении преследования Голунова.

Юрия Титова назначили на должность начальника управления информации и общественных связей столичного главка в декабре 2017 года. Службу в МВД он начал в 1998 году во вневедомственной охране в Ставропольском крае, до 2010 года он занимал различные должности в краевом управлении МВД, с 2012 по 2015 год служил в Адыгее. В Москву его перевели в 2015 году.

Общество
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова

После дела Голунова из полиции уволили задерживавших его оперативников и ряд высокопоставленных сотрудников московской полиции. В частности, президент своим указом снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В ноябре Следственный комитет полностью засекретил материалы дела, в рамках которого была организована служебная проверка задержавших Голунова полицейских.

Авторы: Дмитрий Серков, Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
Теги: МВД, увольнение, полиция
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