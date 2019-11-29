Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Москва и Чечня стали лидерами по освоению средств на нацпроекты, отечественное вино предлагают продавать до полуночи, Ликсутов объяснил проблемы с МЦД — главные новости в обзоре РБК

Фото: Global Look Press

Лидеры и аутсайдеры по освоению денег на нацпроекты

Лишь 11 регионов страны смогли освоить за этот год более двух третей средств, выделенных из федерального бюджета на нацпроекты, а в трети субъектов успели освоить меньше половины. Лидерами стали Чечня, Адыгея и Москва.

Всего за 2019 год на реализацию нацпроектов регионы должны были потратить 1,3 трлн руб. Из них 611,8 млрд руб. составляют трансферты регионам из федерального бюджета. На начало ноября сумма межбюджетных трансфертов в регионы составляла около 355 млрд руб. (57% от плана).

Лучше всего регионы осваивают средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Нацпроекты, напрямую связанные с экономикой, реализуются не так успешно — хуже всего исполнены бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).

Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Хуже всего справились в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%) и Дагестане (25,9%).

Отечественное вино предлагают поддержать ночными продажами

Члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагают продлить время продажи отечественного вина до полуночи. Так они планируют поддержать его продажи.