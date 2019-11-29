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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Москва и Чечня стали лидерами по освоению средств на нацпроекты, отечественное вино предлагают продавать до полуночи, Ликсутов объяснил проблемы с МЦД — главные новости в обзоре РБК
Фото: Global Look Press

Лидеры и аутсайдеры по освоению денег на нацпроекты

Лишь 11 регионов страны смогли освоить за этот год более двух третей средств, выделенных из федерального бюджета на нацпроекты, а в трети субъектов успели освоить меньше половины. Лидерами стали Чечня, Адыгея и Москва.

  • Всего за 2019 год на реализацию нацпроектов регионы должны были потратить 1,3 трлн руб. Из них 611,8 млрд руб. составляют трансферты регионам из федерального бюджета. На начало ноября сумма межбюджетных трансфертов в регионы составляла около 355 млрд руб. (57% от плана).
  • Лучше всего регионы осваивают средства на нацпроекты «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%). Нацпроекты, напрямую связанные с экономикой, реализуются не так успешно — хуже всего исполнены бюджеты на нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).
  • Лидерами по исполнению бюджетов на нацпроекты стали Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Хуже всего справились в Магаданской области (14,9%), Еврейской автономной области (23,6%) и Дагестане (25,9%).

Отечественное вино предлагают поддержать ночными продажами

Члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагают продлить время продажи отечественного вина до полуночи. Так они планируют поддержать его продажи.

  • Сейчас по закону алкогольную продукцию нельзя продавать с 23:00 до 8:00 по местному времени. Для отдельных регионов власти субъекта могут установить более жесткие ограничения.
  • Авторы идеи предлагают внести поправки в законодательство и изменить разрешенное время продажи для отечественных вин. Виноделы утверждают, что такая мера поможет снизить потребление суррогатов алкоголя, а также будет способствовать переходу россиян на «качественные и легкие напитки».
  • Это не единственная идея, как можно поддержать отечественную алкогольную продукцию. Ранее в ноябре группа депутатов предложила снять все ограничения на его рекламу, а также обязать торговые сети размещать бутылки с российским вином на лучших местах в магазинах.

NASA вновь закупит места на российских «Союзах»

Американское космическое агентство разместило на сайте госзакупок объявление о покупке двух мест на российских кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

  • Агентство покупает места на кораблях, которые отправятся на орбиту осенью 2020-го и весной 2021 года. До этого в ноябре стало известно, что в состав сразу двух экспедиций на МКС в этот период американские астронавты не попали и они целиком будут состоять из россиян.
  • NASA запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на «Союзах» из-за задержки с запуском эксплуатации частных кораблей, которые должны будут доставлять американцев на МКС.
  • Пока что NASA рассчитывает, что корабли компаний Boeing и SpaceX до 2024 года должны будут доставить на МКС по меньшей мере 48 астронавтов. Однако для этого их создателям нужно поторопиться: в агентстве сообщали, что если коммерческие корабли не будут готовы к отправке астронавтов в апреле, то NASA придется сократить число своих астронавтов на МКС до одного.

Ликсутов объяснил проблемы с запуском МЦД

Глава московского дептранса и вице-мэр Максим Ликсутов в интервью объяснил причины проблем, которые возникли при запуске Московских центральных диаметров. По его словам, пассажиров недостаточно информировали о всех особенностях МЦД, а масштаб некоторых проблем был преувеличен.

  • Давка и нехватка мест в первый день запуска МЦД, по его словам, были связаны с тем, что некоторые люди не садились в запущенные параллельно с «Иволгами» обычные электрички, полагая, что на них нужно покупать билет отдельно. Кроме того, из-за более коротких поездов многие пассажиры не могли попасть в вагоны.
  • У правительства Москвы возникли некоторые вопросы к производителю поездов, «Трансмашхолдингу». В их числе — работа дверей, появление дополнительной информации в вагонах, недостаточное использование опыта организации движения в метро. Однако Ликсутов утверждает, что проблемы не были системными и их оперативно исправят.
  • Все расходы в связи с необходимостью бесплатного провоза пассажиров из-за неработающих турникетов на себя возьмет Центральная пригородная пассажирская компания.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, бюджет, нацпроекты, вино, NASA, Москва, Максим Ликсутов
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