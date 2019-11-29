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Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Все расходы за бесплатный проезд по Московским центральным диаметрам лягут на плечи перевозчика — Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК). Об этом «Коммерсанту» сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам. В первую очередь, это недостаточная подготовка турникетов к обслуживанию транспортных карт.

По его словам, на системе турникетов ЦППК произошел сбой биллинга, поэтому карты «Тройка» неверно обрабатывались. Все расходы — около 300 млн руб. — возьмет на себя перевозчик. Уже сейчас Московский метрополитен тестирует новую систему, которая должна устранить ошибки.

Ликсутов также отметил, что давка в поездах и жалобы москвичей на короткие поезда «Иволга» произошли из-за того, что люди были введены в заблуждение ярким брендированием новых составов. «У многих пассажиров сложилось впечатление, что только эти поезда являются составами МЦД, а все остальные к МЦД не относятся», — сказал вице-мэр.

Это привело к тому, что почти 70% пассажиров не садились в обычные поезда, а ждали только брендированные «Иволги». По словам Ликсутова, информационной кампании, которая длилась почти год, оказалось недостаточно.

Также представитель мэрии заявил, что увеличившееся время в пути аэроэкспресса до Шереметьево — результат неизбежного баланса. Сократить его до прежних цифр удастся не раньше чем через два года.

Первые два диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — были открыты 21 ноября. В первые дни пассажиры жаловались на перебои в работе карт «Тройка», короткие электрички «Иволга», давку и сбои в графике движения поездов.

Теги: Москва, РЖД, транспорт
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