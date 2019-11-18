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Бизнес ,  
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Депутаты предложили ставить российские вина на лучшие места в магазинах
С такой инициативой выступили несколько парламентариев из «Единой России». Они также предложили снять все запреты на рекламу российского вина и продавать его с соответствующей маркировкой. Эксперты в пользе идеи сомневаются
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Группа депутатов от «Единой России» направила председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву свои предложения к законопроекту о виноделии, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо парламентариев.

Депутаты предлагают различные идеи для продвижения вина российского производства — в частности, снять все запреты на его рекламу. Кроме того, они хотят обязать торговые сети размещать российское вино на лучших местах на стендах и стеллажах. Гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров пояснил газете, что в магазинах лучшими местами считаются те, которые находятся на уровне глаз покупателя или чуть ниже. Единороссы также выступают за то, чтобы продукция из российского винограда продавалась с соответствующей маркировкой, а вся остальная не могла называться российской.

По мнению директора торговой сети «Командор» Андрея Тетерина, идея с размещением российского вина на лучших местах не скажется на его продажах, так как в крупных сетях продукцию и так расставляют по странам происхождения. Он также сообщил «Ведомостям», что российские вина и так лидируют в продажах.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: вино, Россия, депутат
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