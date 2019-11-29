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Технологии и медиа ,  
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NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС
Агентство рассчитывает обеспечить пребывание на МКС по крайней мере одного астронавта до сентября 2021 года. Ранее стало известно, что экипаж корабля, который отправится на станцию осенью 2020 года, полностью состоит из россиян
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.

В сообщении говорится, что агентство рассматривает возможность заключения контракт с «Роскосмосом» на приобретение двух мест — на корабли, которые отправятся к МКС осенью 2020 года и весной 2021 года.

Услуги, на которые рассчитывает NASA — отправка астронавтов на станцию и их возвращение на Землю, подготовка к нештатным ситуациям на корабле, предоставление доступа назначенной агентством команде к стартовой площадке космодрома и так далее.

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В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США

Контракт будет гарантировать постоянный доступ к станции в случае задержек запусков американских пилотируемых кораблей, отмечается в сообщении. Он позволит обеспечить NASA пребывание на МКС по крайней мере одного астронавта до сентября 2021 года.

Также отмечается, что если закупка не будет произведена, то начиная с октября 2020 года американские астронавты больше не будут присутствовать на МКС.

Ранее в ноябре на сайте российского Центра подготовки космонавтов появилась информация, согласно которой в экипаж двух экспедиций на станцию попали только россияне. Речь идет о кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые отправятся на МКС в октябре 2020 года и в апреле 2021 года соответственно. Таким образом, полностью российский экипаж отправится к станции впервые за 19 лет. В последний раз такое было в 2000 году, перед затоплением станции «Мир». Позднее «Роскосмос» пообещал, что вскоре примет решение о предоставлении мест американским астронавтам.

Технологии и медиа
«Роскосмос» пообещал определиться с местами для астронавтов на «Союзах»

О том, что NASA запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на «Союзах» в 2020-2021 годах, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в конце октября. По его словам, в письме главы агентства Джима Брайденстайна было указано, что они могут понадобиться из-за задержки коммерческих кораблей, которые должны были доставить на МКС американский экипаж.

Астронавт NASA Крис Кэссиди вместе с космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным войдет в экипаж корабля «Союз МС-16», который отправится на МКС в апреле 2020 года. Как ожидается, они останутся на станции до октября 2020 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: NASA, МКС, «Роскосмос»
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