NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС

NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС

Агентство рассчитывает обеспечить пребывание на МКС по крайней мере одного астронавта до сентября 2021 года. Ранее стало известно, что экипаж корабля, который отправится на станцию осенью 2020 года, полностью состоит из россиян

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.

В сообщении говорится, что агентство рассматривает возможность заключения контракт с «Роскосмосом» на приобретение двух мест — на корабли, которые отправятся к МКС осенью 2020 года и весной 2021 года.

Услуги, на которые рассчитывает NASA — отправка астронавтов на станцию и их возвращение на Землю, подготовка к нештатным ситуациям на корабле, предоставление доступа назначенной агентством команде к стартовой площадке космодрома и так далее.

Контракт будет гарантировать постоянный доступ к станции в случае задержек запусков американских пилотируемых кораблей, отмечается в сообщении. Он позволит обеспечить NASA пребывание на МКС по крайней мере одного астронавта до сентября 2021 года.