В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США

В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США

В состав экипажей МКС-64/65 не вошли астронавты NASA. Таким образом, впервые за 19 лет на «Союзе» к космической станции отправится полностью российский экипаж, в последний раз такое было перед затоплением станции «Мир» в 2000 году

Фото: Nasa via ZUMA Wire / ТАСС

В экипаж сразу двух экспедиций на Международную космическую станцию попали только россияне, следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов.

Так, в экспедиции МКС-64 указаны Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб. Их дублерами, ровно как и основным экипажем МКС-65 станут Сергей Рыжичков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Дублерами экипажа МКС-65 будут Олег Новицкий, Петр Дубров и Мухтар Аймаханов (уроженец Казахстана получил гражданство России в 2012 году).

В ближайшей экспедиции, МКС-63, в качестве основного экипажа значатся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Крис Кессиди. Они должны отправиться на космическую станцию весной 2020 года и пробыть там до октября.

Последний раз полностью российский экипаж на корабле «Союз» летал еще на станцию «Мир» в 2000 году, это был последний экипаж на станции, которую затопили в марте 2001 года.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в конце октября говорил, что NASA запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на «Союзах» для своих астронавтов в 2020–2021 году. По его словам, глава NASA Джим Брайденстайн указал в письме, что эта просьба обусловлена задержками, связанными с коммерческими кораблями, которые должны были доставить американцев на МКС. Рогозин отметил, что «Роскосмос» исходит из принципов партнерства и будет решать, как удовлетворить просьбу NASA. Он добавил, что для этого России придется «ужать» свои экипажи.