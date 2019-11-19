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Общество ,  
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В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США
В состав экипажей МКС-64/65 не вошли астронавты NASA. Таким образом, впервые за 19 лет на «Союзе» к космической станции отправится полностью российский экипаж, в последний раз такое было перед затоплением станции «Мир» в 2000 году
Фото: Nasa via ZUMA Wire / ТАСС

В экипаж сразу двух экспедиций на Международную космическую станцию попали только россияне, следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов.

Так, в экспедиции МКС-64 указаны Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб. Их дублерами, ровно как и основным экипажем МКС-65 станут Сергей Рыжичков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Дублерами экипажа МКС-65 будут Олег Новицкий, Петр Дубров и Мухтар Аймаханов (уроженец Казахстана получил гражданство России в 2012 году).

В ближайшей экспедиции, МКС-63, в качестве основного экипажа значатся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Крис Кессиди. Они должны отправиться на космическую станцию весной 2020 года и пробыть там до октября.

Последний раз полностью российский экипаж на корабле «Союз» летал еще на станцию «Мир» в 2000 году, это был последний экипаж на станции, которую затопили в марте 2001 года.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в конце октября говорил, что NASA запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на «Союзах» для своих астронавтов в 2020–2021 году. По его словам, глава NASA Джим Брайденстайн указал в письме, что эта просьба обусловлена задержками, связанными с коммерческими кораблями, которые должны были доставить американцев на МКС. Рогозин отметил, что «Роскосмос» исходит из принципов партнерства и будет решать, как удовлетворить просьбу NASA. Он добавил, что для этого России придется «ужать» свои экипажи.

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В NASA назвали стоимость полетов к МКС на российских «Союзах»

За последние два десятка лет на МКС с помощью «Союзов» доставили 70 астронавтов NASA, это обошлось американской стороне в $3,9 млрд. После закрытия программы шаттлов в 2011 году американцы летали к станции только на «Союзах».

Разработкой новых кораблей для астронавтов занимаются Boeing и SpaceX, по планам NASA, до 2024 года они должны доставить на МКС по меньшей мере 48 астронавтов. В докладе космического агентства говорилось, что если коммерческие корабли не будут готовы к отправке астронавтов в апреле, то NASA придется сократить число своих астронавтов на МКС до одного.

Автор: Константин Нагаев
Теги: NASA, экипаж, космический корабль
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Технологии и медиа
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Общество
NASA назвало состав нового экипажа на МКС
Технологии и медиа
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