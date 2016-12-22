Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе

В компании опровергли заявления украинских властей об ограничениях на проход по Керчь-Еникальскому каналу, объяснив стоянки судов погодными условиями

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Росморрефлот опроверг наличие ограничений и запретов на проход судов по Керчь-Еникальскому каналу. Стоянка множества судов у канала — нормальное явление, которое происходит периодически из-за погодных условий, сообщил РБК пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Алексей Кравченко.

«Это нормальное явление. Несколько десятков раз в год шторма не позволяют судам пройти по этому пути, они вынуждены стоять на якорных стоянках. Для того они и созданы с двух сторон Керченского пролива. Там достаточно места для нескольких сот судов. Если объявлено штормовое предупреждение, то очевидно, что проход невозможен», — сказал он.

Кравченко уточнил, что сейчас действует штормовое предупреждение, однако никаких ограничений и запретов на проход судов по каналу нет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия фактически заблокировала 35 судов и, таким образом, препятствует работе украинских портов Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Движение, по словам министра, осуществляется только в направлении российских портов на Азове. По мнению Омеляна, действия российской стороны — это «целенаправленная» эскалация ситуации в Азовском море и дестабилизация региона.

«С понедельника, 26 ноября, направлением в порт Мариуполь судов не было, из него через КЕК проследовали три судна», — заявили в Росморрефлоте агентству.

Керчь-Еникальский морской судоходный канал в Керченском проливе связывает Азовское и Черное моря. Согласно официальной процедуре, все суда должны подать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтвердить ее за 24 часа.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России, войдя в ее территориальные воды. Корабли выполняли опасные маневры и не выполняли требования российских пограничников, поэтому они вынуждены были открыть огонь. Украинские корабли и их экипажи были задержаны. Против моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В России ситуацию назвали провокацией, на Украине — актом агрессии со стороны России.